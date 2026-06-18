Moderátor Leoš Mareš se stále vzpamatovává ze smrti své osobní asistentky Kateřiny Niklové. Byl to přitom právě on a práce pro něj, kdo stál na začátku obav o Kateřinin život. Nejčernější scénáře, které si její blízcí dokázali představit, se nakonec potvrdily. K její smrti vyplouvají na povrch stále další detaily.
Leoš Mareš zpozorněl jako první. Zvláštní okolnost odstartovala pátrání po Kateřině Niklové
Smrt osobní asistentky Leoše Mareše Kateřiny Niklové stále vyvolává řadu otázek a bolestných vzpomínek. Právě její pověstná spolehlivost byla podle blízkých jedním z prvních varovných signálů, že se mohlo stát něco vážného.
Jestli nějaké slovo Kateřinu Niklovou dokázalo zcela přesně vystihnout, byla to spolehlivost. „Káťa byla člověk, na kterého jste se mohli stoprocentně spolehnout. Když něco slíbila, prostě to udělala,“ potvrdil Blesku jeden z jejích blízkých přátel. Když proto nedodržela to, co bylo dohodnuté, všem, včetně Leoše zablikal varovný maják.
Marešova asistentka totiž měla pro slavného moderátora nechat v kanceláři kostým na vystoupení, jenže když Mareš dorazil, na místě nic nebylo. A to rozhodně nebyla standardní situace. „U kohokoli jiného by Leoše napadlo, že to odflákl. Ale u Káti? To bylo vyloučené! Hned mu došlo, jestli se nemohlo něco stát…“ prozradil dále kamarád, co spustilo poplach.
Kateřina, která totiž žila sama jen se svým psem, nereagovala na volání a množství zmeškaných hovorů zůstalo bez odezvy. „Volali jsme znova a znova, telefon zvonil do prázdna. To ticho bylo nejhorší,“ zoufá si kamarád. Následně tak byla zalarmována policie a hasiči, kteří už v jejím byt nalezli pouze bezvládné tělo. Příčinou smrti byla dle všeho mozková příhoda. „Aspoň že netrpěla. Přišlo to hned a milosrdně, to je v tom všem jediná útěcha,“ dodal za všechny kamarád.