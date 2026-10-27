Leoš Mareš patří k největším fanouškům Zrádců a možná se brzy ocitne přímo uprostřed intrik a podezírání. Režisér Markus Krug totiž potvrdil, že s moderátorem už probíral jeho možnou účast v další řadě. Má to ale háček. Sám Mareš totiž přiznal, že by takový psychický nápor nemusel zvládnout.
Leoš Mareš ve Zrádcích. O jeho účasti už jsme jednali, přiznal režisér
Leoš Mareš na Křivoklátu mezi Zrádci. Tahle představa už není jen snem nadšeného diváka! Režisér Markus Krug přiznal, že s moderátorem o účasti v další řadě skutečně jednal. Jenže Mareš má z brutálního psychického tlaku pořádný respekt. Troufne si nakonec?
„Ano, i Leoš by mohl být zajímavý hráč. Dokonce jsme to spolu v jednu chvíli nějak řešili,“ prozradil Krug v rozhovoru pro eXtra.cz. Zatím ale není nic jisté. Tvůrci teprve oslovují první možné účastníky a hledají vhodné složení skupiny. Čtvrtá řada by měla být celebritní, režisér však nechce, aby ji tvořili výhradně herci a zpěváci. „Nemáme moc rádi slovo celebrity. Snažíme se hledat osobnosti, aby to byl mix a nebyli tam jen herci a zpěváci, ale lidé ze všech možných koutů. Měli by to být lidé, které většina diváků zná,“ vysvětlil. Zájem o účast údajně projevil také Jakub Prachař, který chtěl do hry přemluvit i kamaráda Libora Boučka.
U Mareše by navíc tvůrci museli počítat s tím, že jde o mimořádně výraznou osobnost. Právě jeho přítomnost by podle Kruga mohla zastínit ostatní soutěžící a ovlivnit celou dynamiku hry. „Samozřejmě i to je faktor, který musíme zvažovat. Opravdu ale nechci nikoho připravit o překvapení,“ naznačil režisér. Mareš přitom Zrádce zbožňuje a před začátkem třetí řady je dokonce označil za nejlepší show, jakou kdy viděl. Na slavnostních projekcích se objevuje pravidelně a neskrývá obdiv k tomu, jak tvůrci dokážou diváky vtáhnout do příběhu.
Jenže nadšení z gauče či kinosálu je něco jiného než stát přímo uprostřed hry, kde člověk neví, komu může věřit. Už v prosinci 2025 Mareš pro Prima Ženy přiznal, že by si Zrádce rád vyzkoušel, ale představa televizního natáčení ho brzdí. „Asi by se to nemohlo vysílat v televizi, to mě brzdí. Kdyby se vybrala nějaká únikovka, zahrajte si Zrádce, tak to bych šel,“ řekl. A hned vysvětlil proč: „Ale takhle mám velmi silné pochybnosti, zda bych to zvládnul. Je to masakr, ten tlak na ty lidi a já nejsem moc odolný.“
Pokud by si přece jen troufl, o své roli má poměrně jasno. „Roli zrádce bych určitě nezvládl. Věrný jako v pohodě, hrajete a čekáte, co se stane. Tahle hra ale spíš přeje méně výrazným jedincům, a to se mi v normálním životě moc nedaří, reprezentovat tuhle skupinu. Takže bych to musel nějak předstírat, což by asi prokoukli, takže by to asi bylo fiasko,“ smál se moderátor. Přesto ho láká i temnější strana hry. „Ono je to hrozně sexy být zrádce, ale tak na deset minut, pak nastává peklo,“ dodal. Přiznal také, že ho při sledování bavilo, když ze hry vypadávali věrní: „Já nevím, je to takové zvrácené. Samozřejmě mě vždy baví, když vyhodí věrného, je to strašná zábava. Proto na to lidi koukají.“
Mareš nešetřil chválou ani na adresu režiséra, který má jeho případnou účast v rukou. „Markus je génius a vyprávěl příběh, který chtěl, abychom my slyšeli,“ ocenil jeho práci. Zda se z nadšeného diváka skutečně stane jeden z hráčů, zatím zůstává otevřené. Teď bude záležet na tom, zda moderátor překoná obavy z tlaku a vymění pohodlí diváckého křesla za hru, ve které může být důvěra tím nejnebezpečnějším luxusem.