O víkendu zasáhla moderátora Leoše Mareše velmi krutá rána, když náhle zemřela jeho dlouholetá asistentka Kateřina Niklová. Tu našli v jejím bytě bez známek života a přivolaný lékař už pouze konstatoval smrt. Policie na místě vyloučila cizí zavinění. A i když se jednalo o nečekanou smrt, Niklová měla dlouho jedno přání, které se jí Mareš rozhodl splnit.
Leoš Mareš splnil poslední přání zesnulé asistentky. Kvůli Katce udělal něco, čemu se roky bránil
Náhlá smrt Kateřiny Niklové hluboce zasáhla Leoše Mareše i jeho nejbližší okolí. Oblíbený moderátor nyní prozradil, že se po více než roce vrátil na Instagram kvůli poslednímu přání své dlouholeté asistentky. Podle jejích blízkých si to přála natolik, že o tom mluvila téměř každý den.
Tím, co pro svou letitou kamarádku, kolegyni a ženu, o které se spekulovalo, že je mezi nimi více než pracovní vztah, udělal, byl jeho návrat na sociální síť Instagram. Z něj totiž zmizel před více než rokem, a to i přesto, že jeho účet sleduje 1,2 milionu lidí a příjmy z reklamy mohly jít do milionů korun. K úmrtí se následně vyjádřil i sám Leoš Mareš. Uveřejnil video, ve kterém jeho žena Monika s dcerou Alex sledují z terasy jejich bytu duhu.
Kromě jiných komentářů se objevil i ten od Nikoly Hezucké, vdovy po Leošově kolegovi a kamarádovi Patriku Hezuckém, která stroze okomentovala to, že splnil Kateřinino přání. Na to Mareš zareagoval. „Ano. Dnes mi volala Katky máma, jestli může mít jedno poslední přání. ‚Vraťte se na Instagram.‘ Katka o tom prý mluvila každý den,“ vysvětlil svůj návrat do virtuálního světa moderátor.
O víkendu to byl právě Mareš, kdo potvrdil smrt blízké ženy. „Ano, je to pravda,“ potvrdil serveru TN.cz. Zároveň upřesnil, že podle dostupných informací mělo jít o náhlé zdravotní selhání. „K úmrtí došlo po náhlém zdravotním selhání. Tuto zprávu píšu se souhlasem rodiny. Rodina zároveň prosí o respektování soukromí v tomto těžkém období,“ uvedl Mareš pro TN.cz.