Leoš Mareš prožívá těžké chvíle. Zemřela jeho asistentka Kateřina Niklová, která v jeho pracovním životě zastávala velmi důležitou roli. Právě její jméno se přitom v minulosti objevilo i v souvislosti se spekulacemi o moderátorově soukromí. Ty Mareš tehdy důrazně odmítal.
Leoš Mareš přišel o ženu, která mu byla roky po boku. Smrt asistentky Kateřiny připomněla i dávné spekulace
Leoš Mareš potvrdil smutnou zprávu o smrti své asistentky Kateřiny Niklové. Byla důležitou součástí jeho pracovního života a v minulosti se kvůli ní objevily i spekulace o moderátorově soukromí, které tehdy rázně odmítl. Podle dostupných informací zemřela ve 42 letech po náhlém zdravotním selhání.
Leoš Mareš prožívá těžké chvíle. Zemřela jeho asistentka Kateřina Niklová, která v jeho pracovním životě zastávala velmi důležitou roli. Právě její jméno se přitom v minulosti objevilo i v souvislosti se spekulacemi o moderátorově soukromí. Ty Mareš tehdy důrazně odmítal.
O Kateřině Niklové se začalo více mluvit poté, co se předloni na podzim objevila po boku Leoše Mareše na společenské akci. Moderátor ji tehdy doprovázel z večírku a podle svědků spolu během večera trávili čas. Seděli u baru, povídali si a později byli zachyceni také na schodech. Kateřina, která na sebe upoutala pozornost leopardím kožichem, mnohým připomínala Marešovu manželku Moniku.
Právě kvůli tomu se začaly šířit různé spekulace o povaze jejich vztahu. Mareš je však už tehdy odmítl a zdůraznil, že jde o běžnou pracovní spolupráci. „S mojí asistentkou máme naprosto standardní vztah. Akorát ona je žena a já jsem muž. Pracujeme spolu a já si myslím, že je povoleno pracovat ve smíšeném kolektivu,“ řekl tehdy.
Zpráva o smrti Kateřiny Niklové přišla nečekaně během neděle. Podle informací serveru eXtra.cz byla nalezena bez známek života v jednom z pražských bytů. K zásahu byli přivoláni policisté i hasiči.
„V sobotu po poledni zasahovali policisté spolu s hasiči v jednom z pražských bytů v ulici Jiránkova. Po vstupu do bytu nalezli lidské tělo bez známek života. Bylo vyloučeno cizí přičinění, následně byla nařízena pitva,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský pro server Extra.cz.
Informace serveru potvrdila také mluvčí záchranné služby Jana Poštová. „V sobotu jsme od Policie České republiky dostali hlášení o osobě bez známek života. Byly patrné známky smrti, na místo tedy vyrazil koroner. Situaci nyní dále prošetřuje policie.“
K úmrtí se následně vyjádřil i sám Leoš Mareš. „Ano, je to pravda,“ potvrdil serveru TN.cz. Zároveň upřesnil, že podle dostupných informací mělo jít o náhlé zdravotní selhání. „K úmrtí došlo po náhlém zdravotním selhání. Tuto zprávu píšu se souhlasem rodiny. Rodina zároveň prosí o respektování soukromí v tomto těžkém období,“ uvedl Mareš pro TN.cz.
Smrt Kateřiny Niklové zasáhla také lidi z Marešova okolí. Jeho kolegyně Katka Říhová na ni zavzpomínala na sociálních sítích, kde jí symbolicky poslala letící holubici a zlomené srdce.