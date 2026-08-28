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Leoš Mareš přišel o dalšího parťáka. Zemřel moderátor Luděk Hrzal

Leoš Mareš
Leoš Mareš |
Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Leoš Mareš přišel o dalšího blízkého kolegu. Ve věku šedesáti let zemřel Luděk Hrzal, výrazný moderátor a DJ, jehož jméno bylo dlouhá léta spojené s Evropou 2. Poslední čtyři roky sváděl boj s agresivní leukemií.

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Zpráva o jeho úmrtí zasáhla nejen jeho rodinu a přátele, ale také kolegy z rozhlasového prostředí. Hrzal patřil k výrazným osobnostem, které byly s Evropou 2 neodmyslitelně spojené. Jeho odchod tak připomíná další ztrátu generace moderátorů, která se výrazně zapsala do historie českého rádia.

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Pro Leoše Mareše je přitom Hrzalův odchod další bolestivou ranou. Jen několik měsíců předtím se musel vyrovnat se smrtí svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého. Právě jeho hlas a společné vysílání s Marešem patřily k nejvýraznějším symbolům Evropy 2 posledních desetiletí.

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Čtyři roky boje

Luděk Hrzal se o své vážné nemoci dozvěděl v roce 2022. Léčba byla náročná a zahrnovala také transplantaci kostní dřeně. Dárcem se nakonec stala jeho dcera Lucie. Přestože se zdálo, že se situace obrací k lepšímu, nemoc se později vrátila. 

Tentokrát v ještě agresivnější podobě. Hrzal tak v posledních měsících podstupoval další léčbu. Jak se jeho stav postupně zhoršoval, přešel do paliativní péče. Stále však zůstával aktivní na sociálních sítích, kde komunikoval se světem i svými kolegy.

O smrti Luďka Hrzala informoval jeho dlouholetý kolega z Evropy 2 Pavel Hájek, známý jako Doktor Buben. „Dnes odešel do moderátorského nebe můj parťák z Evropy 2 Luděk Hrzal. Nezapomenu na tebe,“ napsal na Facebooku.

Hrzal po sobě zanechal rodinu, přátele, kolegy a také řadu posluchačů, pro které jeho hlas zůstane navždy spojený s jednou výraznou érou českého rádia.

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Splnily se mi všechny sny, po profesionální stránce žiju dokonalý život. Snažím se, abych svoji značku nějakou hloupostí nezničil, říká Leoš Mareš. | Video: Aktuálně.cz

Zdroje: Facebookblesk.cz

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