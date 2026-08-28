Zpráva o jeho úmrtí zasáhla nejen jeho rodinu a přátele, ale také kolegy z rozhlasového prostředí. Hrzal patřil k výrazným osobnostem, které byly s Evropou 2 neodmyslitelně spojené. Jeho odchod tak připomíná další ztrátu generace moderátorů, která se výrazně zapsala do historie českého rádia.
Leoš Mareš přišel o dalšího blízkého kolegu. Ve věku šedesáti let zemřel Luděk Hrzal, výrazný moderátor a DJ, jehož jméno bylo dlouhá léta spojené s Evropou 2. Poslední čtyři roky sváděl boj s agresivní leukemií.
Zpráva o jeho úmrtí zasáhla nejen jeho rodinu a přátele, ale také kolegy z rozhlasového prostředí. Hrzal patřil k výrazným osobnostem, které byly s Evropou 2 neodmyslitelně spojené. Jeho odchod tak připomíná další ztrátu generace moderátorů, která se výrazně zapsala do historie českého rádia.
Pro Leoše Mareše je přitom Hrzalův odchod další bolestivou ranou. Jen několik měsíců předtím se musel vyrovnat se smrtí svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého. Právě jeho hlas a společné vysílání s Marešem patřily k nejvýraznějším symbolům Evropy 2 posledních desetiletí.
Čtyři roky boje
Luděk Hrzal se o své vážné nemoci dozvěděl v roce 2022. Léčba byla náročná a zahrnovala také transplantaci kostní dřeně. Dárcem se nakonec stala jeho dcera Lucie. Přestože se zdálo, že se situace obrací k lepšímu, nemoc se později vrátila.
Tentokrát v ještě agresivnější podobě. Hrzal tak v posledních měsících podstupoval další léčbu. Jak se jeho stav postupně zhoršoval, přešel do paliativní péče. Stále však zůstával aktivní na sociálních sítích, kde komunikoval se světem i svými kolegy.
O smrti Luďka Hrzala informoval jeho dlouholetý kolega z Evropy 2 Pavel Hájek, známý jako Doktor Buben. „Dnes odešel do moderátorského nebe můj parťák z Evropy 2 Luděk Hrzal. Nezapomenu na tebe,“ napsal na Facebooku.
Hrzal po sobě zanechal rodinu, přátele, kolegy a také řadu posluchačů, pro které jeho hlas zůstane navždy spojený s jednou výraznou érou českého rádia.