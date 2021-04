"Kožichy pořád miluju." Začínal jako nevyblbnutý kluk, dnes ho sleduje milion lidí

Mikrofon jej lákal už od mládí, poprvé začal moderovat v osmnácti letech na diskotékách v rodném Berouně. Od roku 1998 uvádí ranní vysílání na Evropě 2 a říká, že je to to nejlepší, co ho mohlo v životě potkat. Dnes má na Instagramu milion sledujících a od podzimu bude uvádět na televizi Nova svůj pořad.