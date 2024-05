"Měl nás rád, ale jinde mu bylo veseleji," říká o vztahu s Šípkem Leona Machálková

Se světoznámým architektem Bořkem Šípkem strávila zpěvačka Leona Machálková deset let a ze vztahu vzešel její jediný syn Artur. Přáteli nakonec zůstali i poté, co vztah vyprchal. Dnes je za to Machálková ráda, i když tehdy to podle jejích slov nebylo vůbec jednoduché.

"Odžila jsem si ty blbé měsíce a nakonec jsme k sobě našli přátelskou cestu, trávili jsme spolu víkendy, měl klíče od našeho domova. Samozřejmě se mi po našem vztahu stýskalo, ale nějak bylo… a pak už nebylo vůbec, protože bohužel do šesti let Bořek zemřel," zavzpomínala zpěvačka v podcastu Bubliny. Tam také prozradila, jak náročné pro ni bylo, že šla do vztahu s ženatým mužem.

"Já jsem mu rok odolávala. Ale i když jsem věděla, že to není dobrý, šla jsem do toho rizika. Stejně je ale lepší, když si to ten muž napřed vyřeší a potom teprve něco začne. Ale tak ono se to zvolna odvíjelo a já jsem se zamilovala," přiznala svou tehdejší naivitu. A prozradila, že Šípkovo okolí na něj tlačilo, aby manželství ukončil, a ušetřil tak mladou zpěvačku veřejného lynče.

"Dáša Havlová vždycky říkala - Bořku, prosím tě rozveď se, nebo ji sežerou. A měla pravdu, žrali mě. Kolikrát se v titulcích a článcích objevovalo, že je mi to jedno. Ale mně to jedno nebylo, já jsem se tím také trápila. A Bořek vždycky říkal, že je to jedno, že je nejdůležitější, že my víme, jak to je," vysvětluje dnes Machálková.

Život po boku úspěšného muže bal náročný nejen kvůli nechtěné publicitě. "Měl nás s Arturem rád, ale někdy nás opomíjel, bylo mu jinde veseleji a my jsme na něj čekali doma. Ale takoví jsou geniální lidé. To ego měl obrovské a mohlo to i zranit," povzdechla si smířeně.