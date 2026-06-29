Zpěvačka Lenny se po dlouhé době vypravila do společnosti, kde se samozřejmě nevyhnula otázkám na to, jak pokročilo plánování svatby s jejím dlouholetým partnerem, raperem Marpem. Podle jejích slov je ale jasné, že ji sice žádost o ruku velmi potěšila, na veselku ale nijak zásadně nespěchá.
Lenny zchladila spekulace o svatbě. Po zásnubách nikam nespěchá
Zpěvačka Lenny přiznala, že s dlouholetým partnerem Marpem zatím žádné konkrétní plány na veselku nemají a termín stále neřeší. Podle ní není manželství pro šťastný vztah to nejdůležitější a vše nechává plynout. Fanoušci si tak na velký den oblíbeného páru budou muset ještě počkat.
Zpěvačka Lenny se po dlouhé době vypravila do společnosti, kde se samozřejmě nevyhnula otázkám na to, jak pokročilo plánování svatby s jejím dlouholetým partnerem, raperem Marpem. Podle jejích slov je ale jasné, že ji sice žádost o ruku velmi potěšila, na veselku ale nijak zásadně nespěchá.
„No nevím, jestli se to letos stihne. Víte co, já jsem si vždycky říkala, že na ten vztah papír úplně nepotřebuji, hlavně že je šťastnej, a necháváme to tak plynout,“ říká klidně Lenny. „Nejsem typ, který by hned druhý den plánoval svatbu. Zatím nic nemáme, myslím si, že až všechno zaklapne do sebe, puzzle se poskládají a nějak to dopadne,“ dodala zpěvačka pro Blesk.
Podobně laxní přístup k tomu má i Marpo, občanským jménem Otakar Petřina. „Chtěl bych někam odletět. Abychom tam byli jen my a děti a bylo to na pohodu,“ prozradil Marpo před časem eXtra.cz s tím, že tím má na mysli například Las Vegas či exotickou Havaj. V současnosti ale Lenny asi víc než plánování svatby zajímá zdravotní stav její slavné maminky, zpěvačky Lenky Filipové.
„Mamka se má dobře a rekonvalescence je přímo úměrná tomu vážnému zranění. Jsem ráda, že mamka už zase vystupuje, to ji hodně nabíjí energií. Mamka je takový svéráz a moc ji obdivuji v tom, že má tendenci se uzdravit a bojovat,“ říká s úlevou Lenny.
Minulý rok v listopadu vyděsila fanoušky zpěvačky Lenky Filipové zpráva o jejím převozu do nemocnice poté, co ve svém domě na pražské Ořechovce spadla ze schodů. „Měli jsme v péči zhruba šedesátiletou ženu, která utrpěla poranění hlavy. Na místě byla vyšetřena, následně i ošetřena a transportována do nemocnice,“ potvrdil Blesku mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. „Praskla mi náhle cévní výduť v hlavě a byla jsem ve špatnou chvíli na špatném místě. V bezvědomí jsme se zřítila ze schodů a utrpěla jsem vážná zranění na celém těle včetně mozku,“ popsala později hrozivou zkušenost oblíbená hudebnice.