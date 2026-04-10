Minulý rok v listopadu vyděsila fanoušky zpěvačky Lenky Filipové zpráva o jejím převozu do nemocnice poté, co ve svém domě na pražské Ořechovce spadla ze schodů. Na pomoc jí tak vyrazil snoubenec její dcery Lenny, raper Marpo. „Měli jsme v péči zhruba šedesátiletou ženu, která utrpěla poranění hlavy. Na místě byla vyšetřena, následně i ošetřena a transportována do nemocnice,“ potvrdil Blesku mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Od té doby zpěvačka mlčela a zprávy o jejím stavu veřejnost dostávala pouze prostřednictvím její dcery. To se teď ale změnilo a Filipová se po dlouhé době ozvala.
Lenka Filipová se poprvé ozvala fanouškům po vážné operaci mozku
Lenka Filipová poprvé popsala dramatický pád ze schodů po prasklé cévní výduti v hlavě. Zpěvačka po měsících léčby hlásí zlepšení a chystá návrat na koncerty.
Své fanoušky oslovila zpěvačka na profilu na Facebooku. „Moji milí, ozývám se po delší pauze, která byla nechtěná. Bylo to pro mě velmi náročné období, které jsme se snažila překlenout a dostat se do formy. Tuto pauzu mi způsobila situace, kterou bych nikomu nepřála. Praskla mi náhle cévní výduť v hlavě a byla jsem ve špatnou chvíli na špatném místě. V bezvědomí jsme se zřítila ze schodů a utrpěla jsme vážná zranění na celém těle včetně mozku,“ poslala hrozivou zkušenost oblíbená hudebnice. Dle jejích slov je jí každým dnem lépe, a tak má pro všechny, kdo čekají na její koncerty, dobrou zprávu.
„Ani nevíte, jak jste mi chyběli, protože muzika je pro mě opravdu vším. Snažila jsem se s ní zůstat v kontaktu i v nemocnici, kde se o mě báječně starali a nadále ambulantně starají. Jsem už pomalu připravená za vámi přijet, už se mi stýská. Přesto považuji za velmi rozumné ještě pár týdnů počkat,“ dodala s tím, že dubnové koncerty se přesouvají na červen. První vystoupení ji ale čekají už v květnu.
Není to ale poprvé, co se Filipová potýká se zdravotními problémy. Velmi vážný stav si prožila například v roce 2017, kdy se u ní krátce po rozvodu objevily nevysvětlitelné horečky a obrovská únava. Lékaři dlouho pátrali po příčině, kterou nakonec stanovili jako selhání imunitního systému. To na několik měsíců vyřadilo zpěvačku z pracovního procesu.