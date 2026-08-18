Lela Vémola v současnosti neprožívá zrovna šťastné období. Letos v dubnu oznámila rozchod s manželem Karlosem Vémolou, nějakou dobu se ale zdálo, že budou schopní se dohodnout na všem ohledně péče o jejich tři společné děti. A to včetně peněz. Jenže to už neplatí. Zatímco Karlos se chystá na soudní bitvu, Lela vzala starší děti a vyrazili k moři.
Lela Vémola vyrazila s dětmi k moři. Na víc než tříhvězdičkový hotel teď ale nemá
Lela Vémola se snaží užít si s dětmi chvíle, které pro ni mají velkou cenu. Za jejich první dovolenou u moře ale tentokrát zaplatila úplně jinou cenu než dřív a otevřeně přiznává, že současná situace ji nutí přemýšlet nad každou korunou. Mezitím se navíc schyluje k další bitvě s Karlosem.
„Moje děti jedou poprvé k moři. Sama jsem si na tuhle dovolenou vydělala, a o to víc si vážím toho, že jim můžu dopřát tento krásný zážitek. Věřím, že si to spolu naplno užijeme, vytvoříme si krásné vzpomínky a na tyto dny budeme ještě dlouho vzpomínat,“ napsala Lela ke společné fotce z letiště. radost jí však kazí, že nejmladší syn musel zůstat doma.
„Jediné, co mě mrzí, je, že náš Arnie nemůže jet s námi. Pořád bere antibiotika a sluníčko mu teď bohužel nedělá dobře. Ale vím, že je v těch nejlepších rukou.Z celého srdce děkuji naší babičce, že nám umožnila odletět a že se s láskou postará o našeho Arnieho. A já pevně věřím, že tohle je teprve začátek… a příští léto už pojedeme všichni čtyři společně. Bez starostí, bez léků, bez odloučení. Jen my čtyři, moře, slunce a naše společné štěstí,“ přeje si Lela.
Nic luxusního je ale nečeká. Lela vybrala tříhvězdičkový resort, kde jsou děti do dvanácti let zdarma. Víc si v současné situaci nemlže dovolit. Momentálně chystá i bazar, kde bude rozprovávat své exkluzivní kousky, aby trochu vylepšila svůj rozpočet. To ale na dětské radosti nic nemění. „Děti nemohly ani dospat, jak se těšily. Žádné z nich ještě nikdy u moře nebylo, a protože Lily půjde po prázdninách do první třídy, chtěla jsem jí ten zážitek dopřát, protože většina dětí v tomto věku už u moře byla, tak aby si měly o čem povídat,“ dodala milující maminka.
A zatímco ona tráví čas s dětmi, její muž se připravuje na právní bitvu o peníze. Jen před pár dny Lele zabavil její auto, které používala i s dětmi. „Poté, co jsme zabavili auto, tak napsali: No tak plaťte 100 tisíc místo toho auta. Ale já jsem říkal, že to už je zase jiná dohoda, no tak se pojďme soudit. Já jsem nabízel auto plus 50 tisíc. Vy jste to nechtěli. Pokud chcete 100, tak to vemte k soudu a tam uvidíme, jaké jsou potřeby těch dětí a co si můžu a nemůžu dovolit,“ tvrdí MMA zápasník.