Přeskočit na obsah
18. 8. Helena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Lela Vémola vyrazila s dětmi k moři. Na víc než tříhvězdičkový hotel teď ale nemá

Lela Vémola
Karlos Vémola, Vémoland
Snímky z oslavy 38. narozenin Karlose Vémoly v jeho Vémolandu, 2023
Snímky z oslavy 38. narozenin Karlose Vémoly v jeho Vémolandu, 2023
MMA - Vemoland
Zobrazit
17 fotografií
Lela Vémola |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Lela Vémola se snaží užít si s dětmi chvíle, které pro ni mají velkou cenu. Za jejich první dovolenou u moře ale tentokrát zaplatila úplně jinou cenu než dřív a otevřeně přiznává, že současná situace ji nutí přemýšlet nad každou korunou. Mezitím se navíc schyluje k další bitvě s Karlosem.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Lela Vémola v současnosti neprožívá zrovna šťastné období. Letos v dubnu oznámila rozchod s manželem Karlosem Vémolou, nějakou dobu se ale zdálo, že budou schopní se dohodnout na všem ohledně péče o jejich tři společné děti. A to včetně peněz. Jenže to už neplatí. Zatímco Karlos se chystá na soudní bitvu, Lela vzala starší děti a vyrazili k moři. 

Související

Moje děti jedou poprvé k moři. Sama jsem si na tuhle dovolenou vydělala, a o to víc si vážím toho, že jim můžu dopřát tento krásný zážitek. Věřím, že si to spolu naplno užijeme, vytvoříme si krásné vzpomínky a na tyto dny budeme ještě dlouho vzpomínat, napsala Lela ke společné fotce z letiště. radost jí však kazí, že nejmladší syn musel zůstat doma. 

Reklama

Jediné, co mě mrzí, je, že náš Arnie nemůže jet s námi. Pořád bere antibiotika a sluníčko mu teď bohužel nedělá dobře. Ale vím, že je v těch nejlepších rukou.Z  celého srdce děkuji naší babičce, že nám umožnila odletět a že se s láskou postará o našeho Arnieho. A já pevně věřím, že tohle je teprve začátek… a příští léto už pojedeme všichni čtyři společně. Bez starostí, bez léků, bez odloučení. Jen my čtyři, moře, slunce a naše společné štěstí, přeje si Lela. 

Související

Nic luxusního je ale nečeká. Lela vybrala tříhvězdičkový resort, kde jsou děti do dvanácti let zdarma. Víc si v současné situaci nemlže dovolit. Momentálně chystá i bazar, kde bude rozprovávat své exkluzivní kousky, aby trochu vylepšila svůj rozpočet. To ale na dětské radosti nic nemění. „Děti nemohly ani dospat, jak se těšily. Žádné z nich ještě nikdy u moře nebylo, a protože Lily půjde po prázdninách do první třídy, chtěla jsem jí ten zážitek dopřát, protože většina dětí v tomto věku už u moře byla, tak aby si měly o čem povídat,“ dodala milující maminka. 

A zatímco ona tráví čas s dětmi, její muž se připravuje na právní bitvu o peníze. Jen před pár dny Lele zabavil její auto, které používala i s dětmi. „Poté, co jsme zabavili auto, tak napsali: No tak plaťte 100 tisíc místo toho auta. Ale já jsem říkal, že to už je zase jiná dohoda, no tak se pojďme soudit. Já jsem nabízel auto plus 50 tisíc. Vy jste to nechtěli. Pokud chcete 100, tak to vemte k soudu a tam uvidíme, jaké jsou potřeby těch dětí a co si můžu a nemůžu dovolit,“ tvrdí MMA zápasník. 

VIDEO: „Narodil se nový král, Karlos Vémola slaví narození dalšího syna, dal mu jméno po šampionovi

Karlos junior, Sky a Lili mají nového sourozence Rockyho Vémolu. V Sociálu uvidíte také spektakulární florbalový nájezd či emoce po Zlatém míči. | Video: Erika Prosová

Zdroj: Instagram Lely Vémoly, Blesk

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama