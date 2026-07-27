Když v dubnu letošního roku oznámili Karlos Vémola a jeho žena Lela Vémola, že jejich manželství skončilo, zdálo se, že se rozcházejí jako přátelé a budou schopni se na všem dohodnout. Jenže s postupujícím časem na světlo světa vyplouvají neshody hlavně co se týká finančního zajištění jejich tří společných dětí. „Dlouho jsem věřila, že důstojnost člověka se měří i tím, kolik ticha dokáže udržet před bouřkou. Dnes však vím, že mlčení přestává být ctností ve chvíli, kdy se mění na souhlas s překrucováním pravdy,“ napsala Lela, které došla trpělivost se slovy jejího bývalého.
Lela Vémola prolomila mlčení: Po Karlosových slovech jí došla trpělivost. Promluvila o penězích i dětech
Rozvod Karlose a Lely Vémolových se mění v otevřenou bitvu. Poté, co MMA zápasník veřejně promluvil o výživném i luxusním autě pro bývalou manželku, se Lela rozhodla prolomit mlčení. Ve svém emotivním vyjádření naznačila, že realita je podle ní úplně jiná, a vysvětlila, proč už dál nechce nechat zaznívat jen jednu verzi příběhu.
Ten totiž tvrdí, že je mezi nimi vše v pořádku a že Lele a dětem posílá měsíčně desítky tisíc korun. „My jsme se normálně dohodli, já jí na tři děti dávám na účet padesát tisíc,“ řekl Karlos v podcastu Osscast, kde také tvrdil, že si na něm jeho žena vydupala i luxusní automobil. „Stála si za tím, že jí mám zaopatřit Mercedes G. To je auto za čtyři miliony, nějaký leasing, nějaká pojistka a tak dále. To auto vyjde asi na padesát tisíc,“ dodal zápasník.
Tohle vyjádření však zvedlo Lelu ze židle. „Nikdy by mě nenapadlo, že se ocitnu v situaci, kdy budu muset sama nést celou zodpovědnost za chod domácnosti a výdaje na naše tři děti jen z mého příjmu – od stravy až po plenky a speciální výživu pro našeho nejmenšího synka. Kdo je rodič, přesně ví, o čem píšu,“ začala své vyjádření, ze kterého vyplývá, že to, o čem mluvil Karlos, možná nebude tak úplně pravda.
„I auto, o kterém se dnes veřejně diskutuje a které používám už pět let, pro mě není symbolem luxusu, ale primárně bezpečným dopravním prostředkem, ve kterém denně vozím to nejcennější, co na světě mám (přičemž na jeho akontaci jsem dokonce sama vkládala vlastní peníze). Záleží mi výhradně na jejich bezpečí a na tom, aby jim nic nechybělo, přičemž materiální věci pro mě nikdy nehrály hlavní roli. A právě bezpečnost by měla být priorita pro každého rodiče bez výjimky,“ myslí si maminka tří dětí, která zmínila také to, že s Karlosem mají uzavřenou předmanželskou smlouvu.
„Do svého manželství jsem vstupovala s čistým úmyslem a hlubokou láskou. Podepsala jsem předmanželskou smlouvu, kterou jsem se vzdala jakýchkoliv majetkových nároků, protože mi nikdy nešlo o peníze ani o hmotný majetek. Moje srdce patřilo rodině a dnes dělám všechno pro to, abych zůstala pevnou oporou pro svoje děti,“ zakončila s tím, že i když právě prožívá těžké období, její děti ji dávají sílu pokračovat.