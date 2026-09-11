Válka o děti mezi MMA zápasníkem Karlosem Vémolou a jeho ženou Lelou Vémolou nabírá pořádné obrátky. Včera se bývalí partneři rozhodli vyřídit si účty mezi sebou na Instagramu. Milovnice plastických operací vysílala živě spolu se svým právním zástupcem a snažila se vysvětlit oprávněnost svých požadavků. Karlose to ale nadzvedlo ze židle a nenechal to bez odezvy.
"Lela nežije v reálném světe. Ostatním maminkám to musí být líto," říká Karlos
U Vémolových je zase pořádně dusno! Lela se před svými sledujícími rozpovídala o penězích i dětech a její požadavek na 150 tisíc korun měsíčně Karlose pořádně nadzvedl. Bojovník se rozhodl reagovat a svou bývalou partnerku rozhodně nešetřil.
Zatímco na styku s dětmi se, alespoň na první pohled, dokáží dohodnout, s penězi je to horší. Bojovník své bývalé partnerce momentálně posílá 50 tisíc měsíčně, což je podle ní málo a požaduje trojnásobek. „Jsem stále na mateřské, normálně do práce nemůžu jít. Pracuju na sociálních sítích podle svých možností. Podívejte se na položky – oblečení, lékárny, kroužky, zábava. Těch padesát tisíc je nedostačujících,“ řekla maminka tří dětí s tím, že pokud se nedohodnout, bude nucena se s dětmi přesunout na rodné Slovensko. „Pokud bychom se s manželem na výživném nedohodli, tak si nemůžeme dovolit žít v Česku, protože je tu život drahý,“ dodala. Zároveň však ujistila, že by Karlosovi vyšla vstříc s tím, aby mohl děti pravidelně vídat.
Přesto však usiluje o to, aby měla děti ve výhradní péči. „Nikdy mi nedělalo problém, aby děti trávily čas s otcem. Naše děti jsou maličké, potřebují hlavně péči matky, která se o ně stará a má s nimi zavedený režim,“ argumentuje Lela. To se ale ani trochu nelíbí Karlosovi. Ten se po shlédnutí vysílání rozhodl také vyjádřit.
Na záběrech, které zveřejnil je doma se svými dětmi. „Já právě doma se 4 dětma, zatímco si žena vylévá srdíčko na instagramu. Asi má zapotřebí prát špinavé prádlo na veřejnosti. Já mám děti až do pondělí. Snažím se mít děti co nejvíc, snažím se o střídavou péči 50/50,“ reagoval na slova bývalé partnerky. A bez odezvy nenechal ani její finanční požadavky.
„Já se k tomu moc na veřejnosti vyjadřovat nechci. Jenom jsem chtěl všechny ujistit, že děti nestrádají, jsou v pořádku, nemají hlad, mají čím jezdit. Že ta naprostá potřeba pro děti minimálně 150 tisíc, aby měly co jíst, aby měly na kroužky, aby mohly chodit do školy… nevím, jestli žije v reálném světě. Myslím si, že těm maminkám, co jsou opravdu na mateřské, to musí být líto, když slyšej, že z 50 tisíc se nedá vyžít,“ povzdychl si Karlos s tím, že je ale přesto otevřený dohodě. Naznačil také, že jeho trpělivost ale není nekonečná a pokud by se rozhodl upřímně promluvit, lidé by se prý nestačili divit.
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Zdroj: Instagram Lely Vémoly, Instagram Karlose Vémoly