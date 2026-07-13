Trojnásobná maminka se netají tím, že o moderním léku na hubnutí zcela vážně uvažovala. Nejenže by to, dle dostupných informací, byla sázka na jistotu, ale také se chtěla vyhnout pocitu hladu, který jí při náročných koncertech ubírá energii.
Lékařka jí zakázala Ozempic, tak na to šla „po staru“. Houslistka Muzikářová má dole už 7 kilo a pokračuje dál
Po třetím porodu se nemohla zbavit několika kilogramů navíc a smířit se s nimi nepřipadalo v úvahu. Houslistka Markéta Muzikářová už byla skálopevně rozhodnutá, že si jako berličku nechá předepsat populární injekce na hubnutí. Jenže ty jí lékařka striktně zakázala. Nezbylo jí tak nic jiného než zatnout zuby a pustit se do nudného, ale účinného počítání kalorií. A výsledek? Naprosto ohromující!
Trojnásobná maminka se netají tím, že o moderním léku na hubnutí zcela vážně uvažovala. Nejenže by to, dle dostupných informací, byla sázka na jistotu, ale také se chtěla vyhnout pocitu hladu, který jí při náročných koncertech ubírá energii.
Navštívila proto obezitoložku, čekal ji ale nečekaný verdikt. Lékařka jí lék odmítla předepsat, protože její BMI bylo na spodní hranici normy a nesplňovala kritéria pro léčbu obezity. Místo receptu si tak odnesla jasné doporučení: Sedm až osm kilogramů navíc zvládnete shodit i bez chemie – jen pomocí správné stravy a pohybu.
7 kilo za 10 týdnů
Markéta na nic nečekala a vrhla se na „starou dobrou cestu“. Nastavila si denní příjem na 6 000 kJ, začala si poctivě vážit jídlo a počítat kalorie. „Žádná keto dieta, to mi nevyhovuje, ale večer už nejím téměř žádné sacharidy,“ vysvětluje svůj recept, který stojí nejen na důsledném počítání každého sousta, ale především na dostatečném příjmu bílkovin.
Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat – za deset týdnů shodila 7 kilogramů. I když přiznává, že to není vždy snadné. Kvůli hladu bývá doma občas nepříjemná, což potvrzuje i její manžel, který se už těší, až dieta skončí. Markéta se ale nevzdává, jejím cílem je shodit ještě další 2 až 3 kila, aby se na pódiu cítila dle svých představ.
Boj s nočními nájezdy na lednici
Největší zkouškou jsou pro ni pozdní návraty z koncertů. „Dříve jsem po příjezdu domů ve dvě ráno snědla pytlík brambůrků nebo oříšků,“ vzpomíná na své staré zlozvyky. Teď si ale hlídá pravidelnost a snaží se hřešení vyhýbat, a to i přesto, že jako umělkyně potřebuje pro svůj výkon na housle hodně síly.
Motivace pro ostatní ženy
Svým příkladem chce Markéta Muzikářová podpořit i další ženy v podobném věku, které s váhou svádí neúspěšný boj.
Ukazuje totiž, že i po dlouhém období, kdy se zdá, že nic nezabírá, existuje cesta. A v tom nejlepším slova smyslu úplně obyčejná. „Pojďme se nesrážet, ale pojďme se podporovat,“ vzkazuje umělkyně všem ženám.
Zdroj: Autorský text