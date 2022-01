"Bylo to na zbláznění." Lejla Abbasová se svěřila, jak jí covid změnil život

Lejla je unavená nejen z nemoci samotné, ale především z péče o nemocné děti. Někdejší modelka a moderátorka má dceru a tři syny. Dceři Iman jsou 4 roky, dvojčatům Tomovi a Benovi 3 a nejstaršímu Davidovi, jehož otcem je Michael Kocáb, 9 let.

"Všichni nakažení covidem, pak karantény, celkem šest týdnů trvalo, než jsme se z toho vyhrabali. A když už to vypadalo, že se mladší děti vrátí do školky, tak tu kvůli nákaze zavřeli. Opravdu jsem strašně unavená, naštěstí mám maminku, bez které bych čtyři děti fakt nezvládla," svěřila se v rozhovoru pro Blesk.

Partner Volkan Kaynak by jí býval s dětmi také pomohl, ale musel v té době odletět do Keni. "Já a mamka jsme byly hodně unavené, nejhorší průběh mělo jedno z dvojčat. Pořád plakal, bylo to na zbláznění, ale už jsme všichni zdraví," řekla.

Jedenačtyřicetiletá moderátorka se mimo jiné věnovala také modelingu a herectví, v letech 2009 a 2010 pracovala jako mluvčí ministra pro lidská práva a národnostní menšiny. Nyní ji nejvíce zaměstnává rodina. Vztah s Michaelem Kocábem ukončila v roce 2015, nového partnera, kterým je turecký podnikatel Volkan Kaynak, představila na jaře 2017. V červenci stejného roku se jim narodila dcera a přesně za rok dvojčata.

"Kluci jsou dvojvaječná dvojčata. Jeden je zrzavej, ale typický Afričan, a druhý je celý Volkan. Iman je Turkyně a David je blonďák s modrýma očima. My když někam přijdeme, tak vypadáme jak z reklamy na Benetton," popsala moderátorka ve starším rozhovoru.