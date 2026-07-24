Herečka Kristýna Leichtová se věcem kolem mateřství hodně věnuje i na svém profilu na Instagramu a snaží se bořit některá tabu. Jedním z nich je kojení, které i v dnešní době stále rozděluje společnost. Zejména pokud jde o provozování této aktivity na veřejnosti.
Leichtová rozpoutala debatu o kojení. Přirovnáním k mužům šla bez servítek do útoku
Kristýna Leichtová si nebrala servítky. Herečka, která se nedávno stala trojnásobnou maminkou, se ostře pustila do lidí, kterým vadí kojení na veřejnosti. Ve svém emotivním příspěvku vytáhla překvapivé srovnání s muži močícími na ulici a její slova okamžitě vzbudila pozornost.
A to je věc, která Leichtovou velmi pobuřuje. Rozhodla se tak přejít do protiútoku. „Ještě k tomu kojení (když už máme za chvíli ten světový týden kojení), já teda osobně neznám žádnou kojící maminku která by jen tak někde „vytahovala svůj nalitej cecek“! Pokud je jen trochu možnost, vždycky se nějak zakrejou," píše herečka, kterou na mužích velmi rozčiluje jedna konkrétní věc.
„Protože nikdo úplně nestojí o očumováni třeba od těch, co za chvilku někde vytáhnou svůj „nalitej penis“, beze studu poruší zákon a označkují si své teritorium!“ vyjádřila své pobouření nad tím, že se většina společnosti nepozastaví nad tím, když vidí na veřejnosti močit nějakého muže, přestože je to zakázané. Ti samí lidé ale pak považují kojení před lidmi za nechutné.
„Miminka se kojí protože: mají hlad, potřebují blízkost mámy, mají žízeň, jsou ve stresu a potřebují uklidnit a potřebují to většinou hned. Je to velice intimní záležitost a miminka to neovládají časově ani prostorově! Na rozdíl od dospělých mužů! A ano mužů! Opravdu nevídám ve městě ženy v podřepu! Takže nešikanujme kojící mámy! Jsou to Bohyně a zaslouží si spíš obdiv,“ stojí si pevně za svým.