Kristýna Leichtová: O zásnubách ve vlaku, cestě z pekla a líbací scéně

Pětatřicetiletá herečka Kristýna Leichtová má velmi pestrý život. Může za to její divadelní angažmá, rodina a natáčení seriálů. Kvůli těmto povinnostem i radostem se herečka zabydlela ve svém autě a neustále pendluje mezi Ostravou, Prahou a Plzní. Ačkoliv je tento životní styl pro dvojnásobnou maminku složitý, neměnila by.

Leichtová, která se vryla do paměti diváků díky seriálům Comeback a Ohnivý kuře, se stala součástí nového seriálu z vojenského prostředí s názvem 1. mise, kde hraje po boku kolegy Jana Dolanského. S ním se na obrazovce objevila už několikrát.

"Na tuto roli už mě oslovovali s tím, že budu točit s Honzou Dolanským a

Markem Němcem a já jsem za ně ráda, je to pro mě záruka, že si zahraji… S Honzou jsme oba stydlíni. Děláme legrace, ale jak jde do tuhého, normálně se stydíme. Čím jsem starší, tím se stydím víc. Točili jsme poprvé milostnou medley. Měli jsme se líbat a stahovat do postele. Žádný text, jenom pohyb. Podotýkám ovšem, že to byla naše první medley na Misi. Koukala jsem na něj a on byl rudej jak rak, brutálně se styděl a já taky," popsala v rozhovoru pro TV Prima.

Žádost o ruku

Herečka dlouhá léta žije s Vojtěchem Štěpánkem, který je šéfem činohry v Národním moravskoslezském divadle, a tak nehrozí, že by u nich doma bylo kvůli jejím milostným scénám dusno. Štěpánek a Leichtová si také po letech zvykli na to, že se jich neustále všichni tážou, kdy se konečně vezmou.

"Myslím si, že čím víc se v tom šťourá, tím menší je vůle. Už mi přijde blbý, jak se do něj pořád reje. Tak jsem si i říkala, že být svobodná je vlastně fajn. Jsme dospělí lidé, kteří mají každý svůj život, který se rozhodli žít společně. Ale mozek neobelstíte. Každá holka chce být princezna, alespoň já jsem tu představu měla. Ale jak stárnu, nevím, jak by ty svatební fotky vypadaly. Vojta říká, že chce, abych si to užila, poslední roky jenom kojím. Mně už nejde ani tak o ten obřad, ale o to, co si ti dva řeknou. Podívejte se, Honza Dolanský a Lenka Vlasáková, jak dlouho jim to trvalo, a pak se po letech v tichosti vzali… Asi ve vlaku bychom se mohli vzít," pověděla ke svatbě herečka, které svatba ve vlaku vzhledem k jejímu neustálému cestování, připadá jako nejlepší a nejsnazší řešení.

Cesta z pekla

Kristýnu Leichtovou a její rodinu stejně jako spoustu jejích kolegů zasáhla koronavirová pandemie. Nešlo však jen o pracovní stránku, ale také o rodinou. Herečka se musela rozloučit s milovaným dědečkem.

"Já jako matka na mateřské jsem byla státem podporovaná, za což jsem vděčná, jako OSVČ bych to asi nezvládla. Věřím, že už se tahle situace nebude opakovat, bojím se ekonomických dopadů, máme dvě malé děti, které to za nás budou jednou platit. O osobních ztrátách nemluvě. Já jsem přišla o dědečka. Myslím, že jediná cesta z toho pekla je očkování. Bavili jsme se o tom s epidemiology, zjistili jsme si o tom hodně informací. Proočkovanost ve společnosti považuji za správnou," popsala.