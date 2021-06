Sestra Kate Mossové prodává použité kalhotky. Focení lechtivých fotek jí už nestačilo

Mladší sestra supermodelky Kate Mossové nezůstává v pozadí. Lottie stejně jako její nevlastní sestra podepsala spolupráci s modelingovou agenturou Storm Models, nakonec se ale vydala jinou cestou. Místo přehlídek a focení kampaní sdílí lechtivé fotky v prádle i bez něj.

Modelingové agentury působení na OnlyFans nepodporují. "Myslím si, že je to škoda. Nemluvím jen o své agentuře - mluvím o celém odvětví, které nepřijímá dívky, které se objevují na OnlyFans," dodala Lottie Mossová pro web The Sun.

Ve svých třiadvaceti letech už má za sebou prodej svých nahých fotografií a krátkých filmů na platformě Glow i OnlyFans, kde si mohou zájemci předplatit exkluzivní přístup. "Je to jako fotit fotky, které pak pošleš příteli. Nikomu to neublíží a je to cesta, kterou svět jde," vysvětlila mladší Mossová pro BuzzFeed.

Lottie Mossová dodala, že práce na obsahu pro OnlyFans ji dělá šťastnější a zdravější než prostředí komerčního modelování. Zajít ale hodlá ještě dál a ráda by rozšířila pole působnosti prodejem svých použitých kalhotek. Cena zatím není známá, ale podle dosavadních informací se bude odvíjet od značky kalhotek a také doby nošení.

Zábavní průmysl pro dospělé je u celebrit velice populární, zmíněnou platformu využívá i zpěvačka Madonna, raperka Cardi B. nebo herečka Bella Thorneová.