Už osm let se herec Bohumil Klepl nedotkl alkoholu. A přestože se řada lidí, včetně jeho kolegů, za problémy s pitím stydí, on to má naopak. „Já se k tomu přiznávám, protože mně to zabraňuje v tom, abych se napil, když to takhle veřejně říkám,“ říká herec s tím, že ne každý mu věří, že dokáže v abstinenci vytrvat. „Kolegové v divadle čekají, kdy se zlomím, ale já to držím,“ dodává odhodlaně.
"Léčení závislosti už mě stálo statisíce, říkám tomu Maledivy," přiznává Bohumil Klepl
Ne každý dokáže otevřeně mluvit o svých slabostech. Herec Bohumil Klepl ale mezi takové lidi nepatří. Boj se závislostí přiznává a tvrdí, že mu to pomáhá být střízlivý.
V pořadu 7 pádů Honzy Dědka také prozradil, jak jeho boj s démonem alkoholu vypadal. „Moje léčení bylo v soukromém sanatoriu, velmi drahém. Do statisíců to šlo,“ přiznal Klepl. Za své peníze ale dostal kvalitní péči a také tolik potřebné soukromí. A dokonce během léčení i pracoval. „Zachovávali inkognito, chodil jsem hrát, pak mě vozili zpátky do sanatoria.“
Investovaných peněz rozhodně nelituje. Všem, kdo by chtěli do stejného zařízení, ale radí, aby se na výdaje připravili. „S kolegy v divadle v čele s Kryštofem Hádkem jsme tomu začali říkat Maledivy, protože to bylo zhruba v té ceně. Občas se mě kolegové, kteří se taky chystají, ptají, kolik to bude stát, tak jim říkám, aby už začali šetřit,“ dodal Klepl.
Také s bolavou duší bojuje roky
Klepl sice většinou ztvárňuje komediální role, v soukromém životě mu ale do smíchu moc nebývá. S depresí dokonce skončil v léčebně a bere léky. S bolavou duší bojuje roky a říká, že s nastupujícím podzimem se mu vždycky přitíží. „Je to dané i tím podzimním obdobím, to mi nevyhovuje. Jsem depresivní typ, ale to je úděl nás komiků. Protože jak se pořád rozdáváme na jevišti a pak je s námi sranda i v šatně a vůbec všude, prostě pořád samá sranda, sranda, sranda, tak potom už v mém nitru žádná není,“ popsal své stavy herec. Ten dokonce před časem podstoupil hospitalizaci ve specializovaném zařízení. „Před rokem jsem navštívil jedno soukromé zařízení a hned si mě tam nechali. Je to tam hodně drahé, já tomu říkám Maledivy, ale je fakt, že je tam ta péče tak individuální a bydlíte v normálním luxusním zařízení, že to zase za to stojí. Ale nemůžu tam chodit furt,“ prozradil s tím, že dvoutýdenní pobyt vyjde na 128 tisíc korun a to si opravdu nemůže dovolit každý.
„Chodí tam většinou generální ředitelé, vysoce postavení manažeři, z umělců jsem tam byl jenom já. On si málokdo může tyhle Maledivy zaplatit,“ přiznává Klepl. V tomto sanatoriu nebyl poprvé. Právě před šesti lety mu tady pomohli zvládnout jeho závislost na alkoholu. Předtím zkoušel i léčebnu v pražských Bohnicích, ale dle svých slov po dvou dnech utekl.
Máloco mu dokáže udělat radost, už ani cestování ho netěší tak jako dřív. „Jediné, kam bych jel, jsou Maledivy. Ale ty skutečné. Jenomže tam je strašně složité letět a je to daleko, což mi vadí. Líbí se mi, že tam plavou už v malé hloubce rybičky. Byl jsem tam dvakrát a mám odtamtud tisíce fotek. Želvy, chobotnice…,“ zavzpomínal Klepl pro iDnes.
Jediné, co mu dokáže vykouzlit úsměv na tváři, je jeho šestiletý vnuk. „Je to chytrolín, ukecaný… Mudrlant po dědečkovi. Když ho mám na starost, tak jsem nejšťastnější,“ říká nadšeně. „Syn s ním teď byl na koncertě symfonického orchestru a má video, jak Ralf stojí v hledišti a fascinovaně kouká. Hráli Mozarta, ten je přece jenom melodičtější, a on byl z toho hotový. Tak to je teď pro mě největší zážitek, to, jak vnímá hudbu,“ vypráví. „Ale jeho rodiče ani já neprahneme po tom, aby byl hercem. Protože to není jednoduchý život. Lepší je být něčím jiným,“ uzavírá téma herec.