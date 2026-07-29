Finalistka kuchařské show Masterchef Lea Skálová si na svém profilu na sociálních sítích postěžovala na nepříjemný zážitek, který je čekal v dětském zábavním parku. Místo toho, aby si se synem, kamarádkou a její dcerou užili hezký den, obě děti se zranily a ona odcházela velmi rozčarovaná.
Lea Skálová z MasterChefa zuří. V zábavním parku se zranily dvě děti, volá po nápravě
Finalistka soutěže MasterChef Lea Skálová se na sociálních sítích ostře pustila do vedení dětského zábavního parku poté, co se při návštěvě zranily hned dvě děti. Její kritika nakonec nezůstala bez odezvy.
Hned na začátku účastnici kulinářského pořadu zarazilo to, jak drahé je vstupné a že i uvnitř se většina atrakcí platí. Nejvíce jí však vadilo to, v jak špatném technickém stavu byla venkovní část areálu. Dle jejího názoru se kvůli tomu obě děti zranily a vedení parku na to odmítlo adekvátně reagovat. „Doteď jsem nedostala jediné vyjádření a nehodlám, aby tento katastrofální stav parku zůstal bez povšimnutí. Vše jsem chtěla řešit na místě s někým kompetentním, ale bylo mi řečeno, že manažerka je na dovolené a za správu parku zodpovídá údržbář,“ rozepsala se Skálová na Instagramu.
„Přesto, že se nám zranily dvě děti, nebylo nám poskytnuto ani základní ošetření a laxnost personálu byla ve všech směrech alarmující. Ale chápu, že tam opravdu nebyl absolutně nikdo, kdo by byl schopný situaci řešit nebo byl na něco vyškolen. Jedna věc je cena a celkový přístup, ale to bychom si jen řekli, sem už nepůjdeme. Ale že venkovní hřiště způsobilo zranění mého syna i dcery mé kamarádky, mě nenechá chladnou,“ vysvětlila, proč se rozhodla celou věc zveřejnit.
„Upozorňuji, že absolutně nikde (krom vnitřní zóny do 3 let) není žádná z atrakcí ani prolézaček označená věkem. Přesto jsme naše děti nenechaly ani vteřinu bez dozoru. Avšak stav hřiště bohužel způsobil, že můj syn utrpěl zranění nosu, rozražený ret a spálený loket. Kamarádky dcerka propadla mezi zrezivělé pružiny od trampolíny. Mimochodem kdokoliv, kdo projektoval žebříky a vstupy na venkovní prolézačky, rozhodně nemá ponětí o dětech a nechápu, jak to mohl někdo schválit. Jediné za mě schůdné řešení je uzavření minimálně venkovní zóny, dokud nebudou závady odstraněny,“ doplnila rozhořčeně.
Skálová se ale nakonec reakce Fun parku Žirafa dočkala a s jejich řešením je spokojená. „Ozvalo se mi vedení Žirafy. Pán byl velmi slušný a za vše se omluvil. Co je nejpodstatnější a o co mi šlo především – venkovní hřiště bylo uzavřeno, dokud se neopraví. Jakoukoliv náhradu jsem odmítla, protože vím, že ani vy ostatní jste žádnou nedostali a mým cílem nebylo dostat vstupné nebo dárky pro děti. Chtěla jsem, aby se to neopakovalo, a to mi bylo přislíbeno,“ doplnila spokojeně.