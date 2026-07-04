Filmový festival v Karlových Varech je sice především svátkem kinematografie, ale opomenout nejde ani jeho společenská rovina. A jak se okřídleně říká – co se stane ve Varech, zůstane ve Varech. Otázkou je, zda se tímto heslem řídí i slavné české herečky, které do lázeňského města vyrazily bez svých životních partnerů.
Lázeňští šviháci pozor! Slavné herečky dorazily bez drahých poloviček
Červený koberec, večírky až do rána a minimum povinností. Do Karlových Varů letos dorazila řada známých hereček bez partnerů, a tak si mohou festival vychutnat přesně podle svých představ. Čekají je dlouhé večery i spousta příležitostí pořádně se odvázat.
Jednou z nich je například herečka Jitka Čvančarová, kterou letos nedoprovázel manžel, tanečník Petr Čadek. „Manžel je pracovně zaneprázdněn, tak jsem tu sama,“ řekla v rozhovoru pro Blesk herečka, která na zahájení jubilejního šedesátého ročníku zářila ve světlé róbě zvýrazňující její ženské křivky.
Další ženou, na kterou by mohlo platit pořekadlo, že když není kocour doma, myši mají pré, je herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová. Ta nechala doma nejen manžela, ale také dvě malé dcery. „Manžel tady ty akce nemá rád, takže jsem tu bez něj a nejsem ve stresu, že je ve stresu. Jsem tady se ségrou, tak se strašně těším, že si to užijeme,“ netajila své nadšení Berenika, která přijela nejen jako návštěvník, ale v rámci festivalu má i svůj koncert. Na červeném koberci ale Berenika sama nebyla, tam ji doprovázela kamarádka, herečka Jana Plodková. I ona dorazila do Varů sama, bez partnera Filipa Žilky.
Tradičně jezdí na filmový festival bez svého muže i herečka Petra Nesvačilová. Ta už roky v Karlových Varech tvoří dvojici s kamarádkou, herečkou Hanou Vagnerovou. A tyhle dvě dámy si atmosféru umí opravdu užít. „Historky, které spolu máme, se nedají publikovat,“ naznačila tajemně se smíchem Nesvačilová.
Ani Vagnerová po partnerovi nesmutní. Její francouzský přítel navíc není velkým milovníkem kinematografie. Hana dokonce přiznala, že nekouká ani na její filmy. Není tak s podivem, že na festival nedorazil. „Myslím, že ho to zas tak nezajímá. Nechci ho nutit. Vždycky řekne: Lásko, jeď, užij si to. A dělá si svoje věci,“ svěřila se Vagnerová.