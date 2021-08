Landsman: Moje žena je chytřejší než já. Baví mě dělat si legraci z našeho prezidenta

Vítejte v mém světě, ve světě plném utrpení a bolesti. Tak se uvádí originální příběh českého otce na rodičovské dovolené, který se nečekaně potýká s novými událostmi spojenými s narozením syna. Kniha Deníček moderního fotra se stala v roce 2014 bestsellerem a od 12. srpna se také pod eponymním názvem promítá v českých kinech, kde původního autora, Dominika Landsmana, hraje Jiří Mádl. Jaké rady dává šestatřicetiletý Landsman svému synovi do života a z koho si nejraději dělá legraci?

Co oceňujete na své ženě?

Oceňuju na ní hlavně to, že je prakticky mnohem použitelnější než já. A taky, ač to přiznávám nerad, je chytřejší než já.

Které kosmetické rituály doma provozujete?

To je přesně téma pro mě. Hodně si trhám obočí i řasy. Samozřejmě si holím nohy, ale jen od třísel ke kolenům. Mám rád lysá stehna, ale zarostlá lýtka. Samozřejmostí je peeling. Preferuju takzvanou verzi hard peeling, to znamená, že se u toho krvácí, a to je dobře.

Jaká je vaše nejoblíbenější činnost, když máte volno?

Jednoznačně a bez nějakých pochyb je to rybolov.

Jaké tři nejdůležitější rady byste rád předal svému synovi do života a proč?

Tři rady do života je málo. To vyplácám během hodiny. Snažím se synovi vštěpovat rady i moudra do života průběžně po celý den.

Kdo by vás hrál v komiksu?

Spider-Man.

Se kterým hollywoodským hercem se ztotožňujete a proč?

Já se asi s nikým neztotožňuju. Ani s hercem, ani s herečkou. Jsem unikát a respektuju unikátnost ostatních.

Jaké předsevzetí jste si dal pro rok 2021?

Moje předsevzetí na rok 2021 je, aby byl ten rok míň na ho*no než rok 2020. To teda není úplně předsevzetí, ale což.

Které jídlo byste dokázal jíst několikrát do týdne a co vám na něm chutná?

Asi úplně nejradši mám svíčkovou, nicméně to se nedá jíst pořád. Všechna jídla, co mi kdy chutnala a jedl jsem je obden, jsem po nějaké době začal nesnášet. Tím pádem ta jídla, která mi chutnají, si dávám příležitostně, aby se mi nepřejedla a já si je mohl užívat dlouhodobě.

Čeho si na sobě nejvíc vážíte?

Svého smyslu pro humor.

Jak byste třemi slovy popsal své rodičovství?

Děsně super otec.

Z koho si nejraději děláte legraci a proč?

Legraci si dělám v první řadě hodně sám ze sebe, nicméně z osobností mě nejvíc baví Miloš Zeman. Tam je to všechno kolem něho tak krásně absurdní, až je to radost z něho si dělat pr*el.

Vloni jste společně s grafikem Tomášem Břínkem vydal knihu Někdo mě má rád, která rozebírá život současného mluvčího prezidenta České republiky. Kdo má naopak rád vás?

No já tak nějak pevně doufám, že mě má ráda moje rodina a že například se mnou nejsou jenom kvůli prachům, které jako spisovatel můžu samozřejmě přehazovat vidlemi. Moc se neví, že mezi deseti nejbohatšími Čechy je devět spisovatelů

Co vás zaručeně rozesměje?

Moc věcí to není. Já se směju jen výjimečně. Musí to být fakt povedený vtip. Nejlépe nekorektní vtip. Takový ten zlý vtip, za který půjdou všichni v dosahu vtipu do peklíčka.

Jaký je váš největší fuck-up, kterého jste se kdy v životě dopustil?

Na co sáhnu, to se daří, takže fuck-up nemám.

