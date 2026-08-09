Sobotní odpoledne na pražském Vyšehradě zaměstnalo hasiče. Zasahovat museli v historickém domě v ulici V Pevnosti, který je spojený se zpěvákem Danielem Landou a jeho manželkou Mirjam. Oheň zasáhl část střechy a na místo musela dorazit také výšková technika. Situace budila pozornost i proto, že objekt patří mezi nemovité národní kulturní památky.
Landa po článcích o požáru zuří: Hasiči věděli, kdo ho způsobil. My byli úplně jinde
Poklidné sobotní odpoledne na pražském Vyšehradě narušil požár domu Daniela Landy. Okolnosti jeho vzniku jsou přitom poněkud bizarní a zpěvák se proti první verzi události ostře ohradil.
Zasažena byla relativně malá část střechy, hasiči se však potřebovali ujistit, že se oheň nerozšířil do konstrukce nebo půdních prostor. „Probíhá rozebírání střešní krytiny a průzkum půdních prostor termokamerou,“ uvedla mluvčí pražských hasičů Kateřina Benešová.
Neobvyklé bylo především to, co mělo celé události předcházet. Podle informací, které hasiči získali na místě, se někdo snažil zbavit vos přímo ve střešní konstrukci. „Jednalo se o vypalování vosího hnízda v prostorech střechy,“ sdělila Benešová s odkazem na velitele zásahu. Sama připustila, že takový způsob likvidace hmyzu rozhodně nepatří k běžným postupům. „Ještě jsem se nesetkala s tím, že by někdo tímto způsobem vypaloval vosí hnízda,“ řekla.
Podle hasičů se podařilo situaci dostat rychle pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru ale ještě nejsou definitivně uzavřené a zatím nebyla zveřejněna ani případná výše škody. „Případ je nyní v šetření, bude se mu věnovat oddělení zjišťování příčin požáru,“ doplnila Benešová.
Landa se proti zveřejněné verzi ohradil
Daniel Landa se později k události vyjádřil na svém facebookovém profilu a proti způsobu, jakým byla celá věc v médiích podaná, se vymezil. Podle jeho verze se na vzniku požáru podílela firma, která v domě provádí práce, zatímco on sám v té době na místě nebyl.
„Hasiči a všichni věděli, že požár způsobila truhlářská firma, která se podílí na rekonstrukci domu. My jsme byli od pátku na Veveří,“ napsal zpěvák na Facebooku.
Jak následně upozornili fanoušci Daniela Landy, zpěvák se v době události na místě nenacházel. O víkendu totiž vystupoval v rámci festivalu Hrady CZ na hradě Veveří.