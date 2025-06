"Lakování nehtů není zženštilé," říká Ondřej Brzobohatý

„Já to prostě miluju. A lakování nehtů mi nepřijde ničím zženštilé. Anebo nedokážu pochopit tu hranici, co je zženštilé a co ještě mužné. Asi to mám posunuté někam úplně jinam. Nedokážu pochopit, že když si muž lakuje nehty, že by tím měl projevovat něco ženského. A co se týče ženských šatů a té mojí Tiffany, vždycky říkám, že jsem hladový po životě a Tiffany je jen převlečná žízeň,“ řekl pro Super.cz se zmínkou o Tiffany Ritchbitch, což je jeho ženské alter ego.