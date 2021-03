Milují ji všichni, je na vrcholu. Její dětství a dospívání to rozhodně nepředurčovalo

Americká zpěvačka Lady Gaga, která se narodila 28. března 1986, vlétla do světa popu před několika lety jako uragán. Pozornost upoutala zejména svým provokativním chováním a extravagantními kostýmy, pozadu ale nezůstává ani její hudební talent - písničky, které si píše sama, oceňují fanoušci i kritika. Dnes platí za jednu z nejzářivějších a nejvlivnějších hudebních hvězd, na svém kontě má 12 cen Grammy a dosud prodala přes 320 milionů nahrávek.

Zpěvačka, která si přezdívku zvolila podle písničky Radio Gaga od skupiny Queen, ve své hudbě mísí taneční pop, elektro-pop s diskem a používá i prvky rocku či country. K jejím největším hitům patří písně Paparazzi, Poker Face, Just Dance, Bad Romance, Million Reasons či duet Shallow s hercem Bradleym Cooperem. Dosud vydala šest studiových alb a několikrát se zapsala i do Guinnessovy knihy rekordů. Než se vydala na sólovou dráhu, uplatnila se jako autorka, její songy zpívala třeba dívčí sestava Pussycat Dolls. Podepsána je i pod skladbami pro Britney Spearsovou, skupinu New Kids on the Block nebo zpěvačku Fergie.

Držitelka řady ocenění se před nedávnem dočkala možná největší pocty své dosavadní kariéry, když měla tu čest zazpívat americkou hymnu při lednové inauguraci nového amerického prezidenta Joea Bidena. Lady Gaga zvolila pro píseň The Star-Spangled Banner (Hvězdami posetý prapor) velmi emotivní pojetí a před zlatým mikrofonem, se zlatou holubicí na hrudi, s vlasy spletenými do copu a omotanými kolem hlavy a v široké rudé sukni sklidila podle ohlasů velký úspěch.

Svoje debutové album The Fame s hity jako Poker Face či Paparazzi vydala v roce 2008. Deska, která je podle zpěvačky o tom, "že se každý může cítit slavný", se dostala na vrchol světových hitparád, na špici britského albového žebříčku se dokonce udržela do té doby rekordních 154 týdnů. Úspěšné bylo i její následující album Born This Way (2011), třetí deska Artpop (2013) se již s tak velkým ohlasem kritiky a posluchačů nesetkala. Zajímavou odbočkou v kariéře Lady Gaga bylo její album duetů Cheek to Cheek (2014) se swingovou a jazzovou legendou Tonym Bennettem, na kterém naplno předvedla svůj pěvecký talent. Následující deska Joanne (2016) překvapila svojí civilností a promyšleným mixem rocku, country a folku. Zatím poslední album Chromatica, které vyšlo loni, je opět plné blyštivého tanečního popu.

Od začátku platí za nepřehlédnutelný zjev popové scény, je pověstná extravagantním a provokativním oblečením včetně péřových a krajkových masek a různých pokrývek hlavy i obličeje. Jednou měla například na hlavě pokrývku ve tvaru klasického telefonního přístroje, jindy se jí na hlavě tyčil stříbrný humr a pozdvižení budí i svými kostýmy, které si sama navrhuje. Asi největší poprask vzbudila v roce 2010 na předávání hudebních cen MTV, kam si pro jednu z cen přišla oděna do šatů ze syrového hovězího masa.

Záležet si zpěvačka, které se přezdívá také "Madonna 21. století" či "princezna popu", dává i na vizuální stránce svých koncertů. Bohatým programem plným tanečníků, rozličných rekvizit, světelných a pyrotechnických efektů se jí daří pravidelně vyprodávat koncertní haly po celém světě. Dvakrát se předvedla i českým fanouškům. V roce 2010 ve vyprodané O2 aréně bylo podle pořadatelů na jejím koncertě přibližně 17 000 diváků, v roce 2014 to bylo 10 000 lidí.

Uplynuly tři roky od jejího hvězdného představení ve filmu A Star Is Born, brilantního amerického drama a muzikálu, a žena mnoha tváří se vrací ve velkém stylu. Od hudby přes módu až po politiku si Stefani Joanne Angelina Germanottová zahraje v plánovaném dramatu režiséra Ridleyho Scotta. Zatím neexistuje žádný trailer, jen pár fotografií z natáčení, které naznačují, že půjde nejen o filmovou, ale i módní událost. Plánovaný film si italská značka Gucci, která se nejprve věnovala výrobě kufrů a vybavení pro koně, věnovala k letošnímu 100. výročí.

Podívejte se na střípky z jejího osobního i kariérního života.