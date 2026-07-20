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Laďka Něrgešová vyděsila fanoušky. Před dovolenou se jí prudce zhoršil stav

Laďka Nergešová
Laďka NergešováFoto: HerminaPress
Laďka Nergešová
Laďka NergešováFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Laďka Něrgešová vyděsila své fanoušky přiznáním, že se jí krátce před plánovaným odletem na dovolenou prudce zhoršil zdravotní stav. Moderátorka, která bojuje s nádorem na mozku, ale nakonec cestu nevzdala a na sociálních sítích ukázala, že ani v těžkých chvílích nepřestává hledat důvody k radosti.

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Moderátorka Laďka Něrgešová svým fanouškům otevřeně ukázala, že ani v náročném období, kdy bojuje s vážnou nemocí, se nevzdává běžného života. Krátce před plánovanou dovolenou ale přiznala, že ji potrápilo výrazné zhoršení zdravotního stavu. Přesto se nakonec rozhodla odcestovat a nabrat síly mimo každodenní kolotoč léčby a vyšetření.

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„Ještě tři dny před odletem to vypadalo, že kvůli mému náhlému zdravotnímu zhoršení nikam nepoletíme! Ale dali jsme to!“ napsala k videu, ve které zachytila momenty z dovolené na Krétě, kam odletěla se svými dětmi a kamarádkou. Jasně tak dala najevo, že agresivní rakovina mozku, se kterou se potýká i navzdory veškeré dostupné péči stále postupuje.

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Něrgešová od loňského května bojuje s glioblastomem, tedy jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Léčba je pro ni fyzicky i psychicky náročná a vedle klasických postupů zahrnuje také moderní metody, které mají pomáhat zpomalovat růst nádorových buněk. Pod parukou nosí speciální zařízení připomínající helmičku s elektrodami. Ty pomocí elektrických impulzů působí na dělení nádorových buněk a přístroj musí mít moderátorka na sobě po většinu dne.

Laďčiny dvě děti – syn Adam a dcera Meda – jsou hlavním důvodem, proč ze všech sil bojuje o čas. Přestože nemoc přinesla do jejího života obrovskou nejistotu, Něrgešová se snaží zůstávat silná.

VIDEO: Lékař a biochemik Aleksi Šedo pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč přibývá rakoviny u mladých lidí.

Lékař a biochemik Aleksi Šedo pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč přibývá rakoviny u mladých lidí. | Video: Veronika Rodriguez

Zdroj: Instagram Laďky Něrgešové

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