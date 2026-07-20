Moderátorka Laďka Něrgešová svým fanouškům otevřeně ukázala, že ani v náročném období, kdy bojuje s vážnou nemocí, se nevzdává běžného života. Krátce před plánovanou dovolenou ale přiznala, že ji potrápilo výrazné zhoršení zdravotního stavu. Přesto se nakonec rozhodla odcestovat a nabrat síly mimo každodenní kolotoč léčby a vyšetření.
Laďka Něrgešová vyděsila fanoušky. Před dovolenou se jí prudce zhoršil stav
Laďka Něrgešová vyděsila své fanoušky přiznáním, že se jí krátce před plánovaným odletem na dovolenou prudce zhoršil zdravotní stav. Moderátorka, která bojuje s nádorem na mozku, ale nakonec cestu nevzdala a na sociálních sítích ukázala, že ani v těžkých chvílích nepřestává hledat důvody k radosti.
„Ještě tři dny před odletem to vypadalo, že kvůli mému náhlému zdravotnímu zhoršení nikam nepoletíme! Ale dali jsme to!“ napsala k videu, ve které zachytila momenty z dovolené na Krétě, kam odletěla se svými dětmi a kamarádkou. Jasně tak dala najevo, že agresivní rakovina mozku, se kterou se potýká i navzdory veškeré dostupné péči stále postupuje.
Něrgešová od loňského května bojuje s glioblastomem, tedy jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Léčba je pro ni fyzicky i psychicky náročná a vedle klasických postupů zahrnuje také moderní metody, které mají pomáhat zpomalovat růst nádorových buněk. Pod parukou nosí speciální zařízení připomínající helmičku s elektrodami. Ty pomocí elektrických impulzů působí na dělení nádorových buněk a přístroj musí mít moderátorka na sobě po většinu dne.
Laďčiny dvě děti – syn Adam a dcera Meda – jsou hlavním důvodem, proč ze všech sil bojuje o čas. Přestože nemoc přinesla do jejího života obrovskou nejistotu, Něrgešová se snaží zůstávat silná.
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Zdroj: Instagram Laďky Něrgešové