Přeskočit na obsah
10. 5. Blažena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Laďka Něrgešová rok bojuje s nádorem mozku. Zatím žiju a děkuju za to, vzkázala fanouškům

Laďka Něrgešová
Laďka NěrgešováFoto: Profimedia
Laďka Něrgešová
Laďka NěrgešováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Laďka Něrgešová si připomněla rok od chvíle, kdy se dozvěděla vážnou diagnózu. Moderátorka bojuje s agresivním nádorem mozku a náročná léčba jí změnila každodenní život. Přesto neztrácí sílu ani vděčnost. „Zatím žiju! A děkuju za to,“ vzkázala fanouškům.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Právě před rokem se moderátorce Laďce Něrgešové změnil život. Na Instagramu připomněla výročí chvíle, kdy se dozvěděla vážnou diagnózu: agresivní nádor mozku. Od té doby prochází náročnou léčbou, která zasahuje do každodenního fungování, přesto se snaží držet naděje a síly. A jak sama naznačila, vděčnost dnes cítí za každý další den.

Související

Něrgešová od loňského května bojuje s glioblastomem, tedy jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Léčba je pro ni fyzicky i psychicky náročná a vedle klasických postupů zahrnuje také moderní metody, které mají pomáhat zpomalovat růst nádorových buněk. Pod parukou nosí speciální zařízení připomínající helmičku s elektrodami. Ty pomocí elektrických impulzů působí na dělení nádorových buněk a přístroj musí mít moderátorka na sobě po většinu dne.

Přestože nemoc přinesla do jejího života obrovskou nejistotu, Něrgešová se snaží zůstávat silná. Velkou motivací jsou pro ni především její děti, kvůli nimž se nevzdává ani ve chvílích, kdy léčba bere síly. Známá moderátorka pořadů Farmář hledá ženu, TOP STAR magazín nebo Showtime se i přes dramatické prognózy snaží držet optimismu a neztrácet víru.

Reklama

Na sociálních sítích teď stručně, ale velmi silně popsala, co pro ni uplynulý rok znamenal. „Dneska je to ROK! Rok od té chvíle,kdy se mi změnil život. Ale zatím žiju! A děkuju za to,“ svěřila se na Instagramu.

Její slova okamžitě vyvolala vlnu podpory. V komentářích jí lidé posílají sílu, drží palce a oceňují její odvahu i otevřenost, s jakou o nemoci mluví. Pro mnohé je právě její přístup připomínkou, že i v nejtěžších chvílích může mít velkou váhu obyčejné „děkuju za další rok života.

VIDEO: Podobně jako jiná nádorová onemocnění je rakovina prsu, která jen výjimečně postihuje muže, zrádná v tom, že se dlouho vůbec nemusí projevovat

Podobně jako jiná nádorová onemocnění je rakovina prsu, která jen výjimečně postihuje muže, zrádná v tom, že se dlouho vůbec nemusí projevovat. | Video: Kristýna Pružinová

Zdroj: Instagram Laďky Něrgešové

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama