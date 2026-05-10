Právě před rokem se moderátorce Laďce Něrgešové změnil život. Na Instagramu připomněla výročí chvíle, kdy se dozvěděla vážnou diagnózu: agresivní nádor mozku. Od té doby prochází náročnou léčbou, která zasahuje do každodenního fungování, přesto se snaží držet naděje a síly. A jak sama naznačila, vděčnost dnes cítí za každý další den.
Laďka Něrgešová rok bojuje s nádorem mozku. Zatím žiju a děkuju za to, vzkázala fanouškům
Laďka Něrgešová si připomněla rok od chvíle, kdy se dozvěděla vážnou diagnózu. Moderátorka bojuje s agresivním nádorem mozku a náročná léčba jí změnila každodenní život. Přesto neztrácí sílu ani vděčnost. „Zatím žiju! A děkuju za to,“ vzkázala fanouškům.
Něrgešová od loňského května bojuje s glioblastomem, tedy jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Léčba je pro ni fyzicky i psychicky náročná a vedle klasických postupů zahrnuje také moderní metody, které mají pomáhat zpomalovat růst nádorových buněk. Pod parukou nosí speciální zařízení připomínající helmičku s elektrodami. Ty pomocí elektrických impulzů působí na dělení nádorových buněk a přístroj musí mít moderátorka na sobě po většinu dne.
Přestože nemoc přinesla do jejího života obrovskou nejistotu, Něrgešová se snaží zůstávat silná. Velkou motivací jsou pro ni především její děti, kvůli nimž se nevzdává ani ve chvílích, kdy léčba bere síly. Známá moderátorka pořadů Farmář hledá ženu, TOP STAR magazín nebo Showtime se i přes dramatické prognózy snaží držet optimismu a neztrácet víru.
Na sociálních sítích teď stručně, ale velmi silně popsala, co pro ni uplynulý rok znamenal. „Dneska je to ROK! Rok od té chvíle,kdy se mi změnil život. Ale zatím žiju! A děkuju za to,“ svěřila se na Instagramu.
Její slova okamžitě vyvolala vlnu podpory. V komentářích jí lidé posílají sílu, drží palce a oceňují její odvahu i otevřenost, s jakou o nemoci mluví. Pro mnohé je právě její přístup připomínkou, že i v nejtěžších chvílích může mít velkou váhu obyčejné „děkuju“ za další rok života.