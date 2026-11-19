Laďka Něrgešová se ze všech sil i navzdory zdrcující diagnóza snaží žít co nejnormálnější život. Teď vyrazila na prodloužený víkend do hor a překvapila také otevřeností, s jakou promluvila o svém současném zdravotním stavu. „Já se cítím perfektně,“ vzkázala všem svým fanouškům, kteří jí v těžkém boji drží palce.
Laďka Něrgešová překvapila slovy o zdraví. Po boji s nádorem přišlo nečekané přiznání
Po měsících strachu a náročné léčby přišla slova, na která její fanoušci čekali. Laďka Něrgešová překvapila přiznáním, jak se dnes cítí, a vyrazila dokonce na prodloužený víkend do hor. V boji s vážnou nemocí taky našla nečekaný způsob, jak vypnout hlavu.
Moderátorka má ke Krkonoším a Jizerským horám mimořádně blízký vztah. Nejde pro ni jen o oblíbenou destinaci, ale o místo, kam se vrací už od dětství. „Miluju Krkonoše a Jizerský hory. Je to moje srdcovka už od malička, v Krkonoších jsem se učila lyžovat. Sem si jezdím odpočinout, tady to na mě funguje. Přijedu a všechno ze mě spadne,“ svěřila se pořadu Showtime, který také sama moderuje. Tentokrát si ale kvůli svému zdravotnímu stavu dopřává spíše klidnější program. „Mám ráda výlety, ale teď co jsem taková mírně indisponovaná, tak raději wellness,“ přiznala s nadhledem.
Velkou radost jí v poslední době přináší také malování. K němu se dostala v jednom z nejtěžších okamžiků svého života. „Když jsem ležela na jednotce intenzivní péče po operaci mozku, tak jsem věděla, že už není čas ztrácet čas. A jedna z věcí, po který jsem vždycky strašně toužila, bylo malovat plátna,“ vzpomínala. Rozhodla se proto svůj dávný sen konečně uskutečnit. Pořídila si plátna, akrylové barvy a také špachtle, protože si myslela, že se štětci by to nezvládla.
A právě tahle technika jí učarovala. „Prostě to najednou fungovalo a mě to strašně baví,“ popsala. Malování se pro ni stalo dokonalým způsobem, jak alespoň na chvíli nemyslet na starosti. „Nasadím si sluchátka a vypnu mozek a jsem schopná nad tím pět nebo šest hodin sedět, když jsou děti ve škole. Je to pro mě hroznej odpočinek,“ svěřila se.
Maluje přírodu, moře nebo jednoduše to, co ji v danou chvíli napadne, inspirací je jí i to, co v danou chvíli poslouchá. „Někdy jsou to pohádky z večerníčků, někdy symfonickej orchestr, někdy Nirvána a něco vzniká,“ prozradila. Nad výsledkem pak příliš nepřemýšlí a neřeší, zda má obraz správnou perspektivu nebo stínování. „Pak to zvednu a řeknu – Ok. Je to prostě poslaný z vrchu,“ dodala.
Něrgešová od května 2025 bojuje s glioblastomem, agresivním nádorem mozku. Podle posledních zveřejněných informací z letošního října se zhoubné nádory nezvětšují, zároveň se jí ale tvoří další nezhoubné útvary v jejich okolí. Něrgešová podstupuje náročnou léčbu, včetně chemoterapie, infuzí a používání přístroje Optune, kterému sama říká helmička, který musí mít nasazený po většinu dne. O to povzbudivěji znějí její nejnovější slova. „Já se cítím perfektně. Jasně, tak mám tady nějaký mírný indispozice, ale celkově je mi fakt dobře, tak doufám, že to dlouho vydrží,“ zakončila s nadějí.