Moderátorka Laďka Něrgešová svádí náročný boj s glioblastomem, jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Nemoc jí lékaři diagnostikovali na jaře 2025. Následovala operace, chemoterapie a ozařování. Později začala používat také speciální přístroj TTF Optune, který pomocí elektrických polí narušuje dělení nádorových buněk. Právě s ním je spojená další zpráva o jejím zdravotním stavu, která přináší naději i nové obavy.
Laďka Něrgešová čelí další komplikaci. U nádorů se objevily nové útvary, přístroj na ně nestačí
Laďka Něrgešová už více než rok bojuje s agresivním nádorem mozku a léčba je pro ni každodenní zkouškou. Přestože se podle dostupných informací zhoubné nádory dále nezvětšují, objevila se další komplikace. V jejich okolí se začaly tvořit nové, tentokrát nezhoubné útvary, na které speciální přístroj, jenž moderátorce pomáhá v boji s nemocí, podle všeho nepůsobí.
Podle nejnovějších informací, které přinesl deník Blesk, se zhoubné nádory dále nezvětšují. V jejich okolí se však začaly tvořit další útvary, tentokrát nezhoubné. A právě na ty by přístroj, který Něrgešová nosí většinu dne, podle dostupných informací neměl působit. Jde tak o další komplikaci v už tak náročné léčbě. Lékaři, kteří se o oblíbenou moderátorku starají, tak stojí před dalším složitým problémem.
Ani tak ale Něrgešová neztrácí naději. Začátkem října si moderátorka připomněla rok s přístrojem TTF Optune. Podle svého dřívějšího vyjádření ho nosí přibližně 85 procent času a na kontroly dochází každé dva týdny. Léčba je náročná nejen fyzicky, ale také organizačně.
Přesto se Laďka snaží zůstávat aktivní a trávit čas se svými dětmi Medou a Adamem, kteří jsou pro ni velkou oporou. Letošní rok pro ně navíc byl plný významných milníků. Zatímco ona sama oslavila padesátiny, prvorozený Adam dosáhl dospělosti a malá Meda sfoukla na narozeninovém dortu hned deset svíček. Společně také cestují, naposledy vyrazili do Říma. „Nechť se stane zázrak a já tu ještě pár let zůstanu,“ je přání, které vylovila moderátorka právě na své narozeniny. A všichni doufají, že se jí splní.