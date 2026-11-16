Ladislav Křížek patří mezi nezaměnitelné hlasy českého rocku. Své jméno spojil především s kapelami Citron a Kreyson, ale také s řadou písní, které jeho fanoušky provázejí už několik desetiletí. Ani po šedesátce neztrácí chuť vystupovat, skládat a bavit publikum. Za jeho typickým humorem se ovšem skrývá zkušenost, která výrazně změnila jeho pohled na vlastní tělo i životní priority.
Ladislav Křížek prožil těžké období. Přišel o vlasy, obočí i řasy a jeho tělo začalo vypovídat službu
Rockový zpěvák Ladislav Křížek je známý svou energií, výrazným hlasem a smyslem pro humor, za kterým se však v poslední době skrývala i náročná životní zkušenost. Přiznal, že mu před časem začalo vypovídat službu tělo a přišel o vlasy, vousy, obočí i řasy. Dnes se postupně vrací do formy, těší ho každý dorůstající vlas a největší oporu nachází v blízkých.
Zpěvák před časem totiž začal pociťovat vážné zdravotní problémy. Jeho tělo jednoduše přestávalo fungovat tak, jak byl zvyklý. Nejviditelnějším projevem byla ztráta vlasů a dalšího ochlupení. „Přišel den, kdy mé tělo řeklo, že už toho má dost a začlo vypínat,“ popsal okamžik, který pro něj znamenal zásadní změnu.
Přišel o vlasy, vousy i řasy
Zdravotní obtíže se u Křížka projevily způsobem, který byl pro člověka zvyklého na dlouhé rockerské vlasy obzvlášť citelný. Postupně přišel nejen o účes, který byl po mnoho let součástí jeho image, ale také o vousy, obočí a řasy. „První, co vypnulo, byly chlupy a včetně vlasů a fousů. Vypadalo mi obočí i řasy,“ přiznal.
Konkrétní příčinu potíží však neupřesnil, avšak dnes pozoruje zlepšení. Vlasy a další ochlupení mu znovu dorůstají a právě tato zdánlivá maličkost mu přináší velkou radost. „Už to roste zpátky. Už jsem si je zase zamiloval,“ svěřil se.
Zkušenost ho přiměla přehodnotit i vztah k vlastnímu vzhledu. Věci, které dříve považoval za samozřejmé nebo mu dokonce vadily, dnes vnímá úplně jinak.
Z bolestivé depilace se stala historka, na kterou nezapomene
Zpěvák přitom dokáže i vážná témata odlehčit. Když vzpomínal na své dřívější trápení s nadměrným ochlupením zad, vytáhl historku s někdejší kolegyní z hudebního prostředí, zpěvačkou Tanjou. Ta v minulosti provozovala kosmetický salon a nabídla mu, že ho nežádoucích chloupků zbaví pomocí vosku. Křížek souhlasil, aniž by tušil, jak bolestivý zážitek ho čeká.
Vše se odehrálo v hotelovém pokoji, kde Tanja připravila voskové pásky. Zpěvák čekal rychlou kosmetickou proceduru, jenže po prvním stržení pásku následoval šok. „Já málem přišel vo hlasivky,“ zavzpomínal se smíchem.
Náročné období zasáhlo i jeho hudební kariéru
Zdravotní potíže ovlivnily také Křížkovu práci. V době, kdy se necítil dobře, už pro něj bylo příliš náročné zvládat působení ve dvou kapelách zároveň. Rozhodl se proto ukončit spolupráci s Citronem a soustředit se na Kreyson. Přestože na veřejnosti stále působil, jako by všechno zvládal, skutečnost byla jiná.
„Už jsem fakt dvě kapely neutáh. Bylo to právě při tý krizi, kdy to tělo začlo vypínat,“ vysvětlil. Hudby se ale vzdát nechtěl. Naopak se věnoval nové tvorbě a po šesti letech dokončil skladbu, kterou původně plánoval nazpívat společně s Tanjou. Zda se duet nakonec uskuteční, zůstává otevřené.
Radost mu dělá také návrat starších nahrávek Kreysonu. Připravované reedice alb na vinylových deskách a CD vnímá jako splněný sen, protože některé skladby v tomto formátu dosud nevyšly.
Zároveň se těší na velké festivalové koncerty. Právě možnost znovu stát před publikem a hrát písně, které fanoušci znají desítky let, pro něj zůstává důležitou motivací.
Velkou oporu našel v bratrovi i přítelkyni
Těžké období mu podle jeho slov pomohli překonat především lidé, kteří zůstali po jeho boku. Zvlášť vděčně mluví o svém bratrovi Mírovi, s nímž má dnes velmi blízký vztah. „Brácha je úžasný. Teďko máme krásný vztah s Mírou. Hodně mi pomoh,“ přiznal. Zároveň prozradil, že je šťastný také po boku své přítelkyně Moniky. Tu popisuje jako člověka, se kterým si užije spoustu legrace a který mu byl oporou v nelehkých chvílích.
„Mám taky přítelkyni Moniku, která stála vedle mě a se kterou je strašná legrace a máme se moc rádi,“ svěřil se. Právě zkušenost s nemocí a fyzickým vyčerpáním ho podle vlastních slov naučila více si vážit mezilidských vztahů. Dnes obdivuje zejména páry, které spolu dokázaly prožít desítky let a stále si zachovávají vzájemnou blízkost. „Když člověk má někoho, kdo ho má rád, kdo obejme, podpoří, ať je to chlap nebo ženská, potřebujeme to prostě,“ zamyslel se.