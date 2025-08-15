Kvůli svému obřímu penisu si Matt Barr nevidí na nohy a po pádu si zlomil ruku

Uklouznout v koupelně a zlomit si u toho ruku zní jako začátek vtipu. Pro Matta Barra je to ale krutá realita, přestože důvod, proč k tomu došlo, může působit trochu bizarně.
Brit Matt Barr, majitel největšího lékařsky potvrzeného penisu na světě, skončil nedávno v nemocnici s bolestivou zlomeninou. Při ranní sprše totiž uklouzl na zbytku sprchového gelu, což by samo o sobě nestálo za zmínku, kdyby důvodem jeho nehody nebylo to, že si prý přes svou ‚chloubu‘ neviděl na nohy. Nešlo o první podobnou nehodu, ale tentokrát přistál hlavou na podlaze a rameno nevydrželo náraz. Matt přiznal, že sprchování ve spěchu je pro něj rizikovým sportem, a proto si pořídil protiskluzovou podložku.
Nehoda mu zhatila plány na dovolenou, ale možná to není úplně na škodu – na plážích už měl několik trapných momentů, kdy mu mokré šortky odhalily víc, než je v rodinných střediscích žádoucí. Jednou ho dokonce z hotelového bazénu vykázali. I když se považuje za přirozeně nešikovného, přiznává, že jeho „jiná anatomie“ situaci rozhodně neusnadňuje. Teď se chystá vybírat spíš odlehlé destinace, kde nehrozí šokované pohledy ani vykázání z vody. Podle jeho slov je to jen další věc na seznamu toho, co „nemůže dělat úplně normálně“.
Ačkoli pro něj sex už není prioritou, několik zážitků s ženami má. A díky svým zkušenostem teď radí podobně vybaveným mužům, jak se vyhnout při postelových hrátkách zraněním. Mimochodem, Mattův penis měří přesně 14,2 palce (37 cm) – a jak říká, mnoho žen mu píše jen ze zvědavosti. Díky své vybavenosti a zkušenostem teď radí ostatním obdařeným mužům, jak se vyhnout zranění při sexu.