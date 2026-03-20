Minulý rok o prázdninách herec Lukáš Langmajer opustil svou manželku poté, co se zamiloval do kolegyně, zpívající modelky Jitky Boho. I ona byla v té době zadaná, a přestože s partnerem měla malého syna, šla za hlasem svého srdce. Vztah, kterým se oba rádi chlubili a předháněli se ve vyznáních na sociálních sítích, ale vydržel pouhých pět měsíců a nyní je herec zpět u své bývalé rodiny.
Kvůli rozchodu s Langmajerem přišla Jitka Boho o lukrativní pracovní příležitost
Vztah Jitky Boho a Lukáše Langmajera je dávno minulostí, následky rozchodu si ale zpěvačka nese dál. Přišla totiž nejen o muže, ale i o práci.
Na tom by nebylo nic divného, takové milostné rošády nejsou ojedinělé. Jenže jejich rozchod ovlivnil daleko víc lidí než jen bývalé partnery. Například autory chystaného čtvrtého dílu filmové série Bobule. Tam měla po boku Langmajera hrát právě i Boho. „Chtěl jsem, když se tak milují, aby spolu i hráli,“ prozradil Blesku producent filmových Bobulí a vinař Tomáš Vican. Kamarád Langmajera ho s Jitkou viděl v muzikálu Mýdlový princ. Tam se ostatně bývalí milenci dali dohromady. „Lukáš mě pozval do Třeboně, kde tehdy hostovali. Tam mi ji také poprvé představil. Slušelo jim to spolu moc a zdálo se, že jim to i klape…“ zavzpomínal na první setkání.
Tak také vznikl nápad na společné natáčení. „No a v tý Třeboni mě napadlo, že by v Bobulích 4 mohla hrát i Boho… Dokonce jsme ji i naučili pít víno!“ říká Vican. Jenže situace se změnila a Jitka má smůlu, natáčet rozhodně nebude. Podle producenta by nebylo dobré exmilence zbytečně trápit společným natáčením, a tak jeho tým scénář přepisuje do původní podoby, kde pro Boho nebylo místo.
Není tajemstvím, že se Langmajer vrátil ke své manželce a dětem. Na sociální síti se dokonce pochlubili videem, na kterém se proplétají jejich ruce, na kterých se opět lesknou snubní prsteny. Životní rozhodnutí svého kamaráda respektuje i Vican. „Každou ženu, kterou Lukáš miluje, respektuju. Mám ho strašně rád a přeju mu jen to nejlepší,“ dodává rozhodně s tím, že za svým přítelem bude vždycky stát.