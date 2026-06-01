Když si Richard Krajčo před více než dvaceti lety pořídil statek u Chotěvic, původně nejspíš netušil, jak silně se mu Podkrkonoší dostane pod kůži. Z místa, kam se přestěhoval, se postupně stal domov. „Přistěhoval jsem se, zakotvil a do Podkrkonoší se zamiloval.“ A také prostor, kde se časem zrodil jeden z nejosobnějších projektů jeho a jeho ženy Karin.
Kvůli Karin se pustil do záchrany kostela a málem se z toho zhroutil. Krajčo z ruiny v Podkrkonoší udělal místo s duší
Richard Krajčo slaví 49. narozeniny a místo okázalých gest má za sebou příběh, který působí mnohem silněji než běžná narozeninová bilance. Společně s manželkou Karin se v Chotěvicích pustil do záchrany chátrajícího kostela svatého Petra a Pavla, který byl desítky let zavřený a pomalu mizel před očima.
Kostel svatého Petra a Pavla v Chotěvicích stál dlouhá léta stranou běžného života obce. Byl zavřený, chátral a pomalu mizel před očima. Krajčovi kolem něj chodili často. Karin svého muže tahala ven, i když by si on sám raději zalezl a odpočíval. „Zatímco Ríša by si zalezl a odpočíval, já ho pořád tahala do lesa, do polí, na procházky,“ líčí Karin.
Právě během těchto vycházek mívali kostel pravidelně na očích. Dovnitř se poprvé podívali díky tehdejšímu starostovi Vladimíru Lukešovi. A přestože stav budovy nebyl nijak povzbudivý, zapůsobila na ně okamžitě. „Všechno bylo prohnilé, zničené, prolezlé dřevomorkou, smrdělo plísní. Ale kostel byl i přesto krásný, měl své kouzlo,“ vzpomínají.
Myšlenka přišla od Karin
Kostel svatého Petra a Pavla byl v Chotěvicích postaven v letech 1861 až 1863. Od roku 1984 byl ale uzavřený a bez pravidelného využití chátral. „Jednou za rok tu zazpíval dětský sbor, jinak nic. Poslední, co se na kostele udělalo, byla střecha asi před 20 lety. Obec se snažila, jak mohla, byť to nebyl její majetek. V nedalekém Pilníkově kostel spadl. Tady se tomu snažili zabránit,“ vypráví Richard.
Pro Karin bylo čím dál těžší dívat se na to, jak stavba s tak silnou atmosférou pomalu ztrácí sílu. „Kus historie, o kterou se nikdo nestará.“ Jednoho dne proto přišla domů s jasnou myšlenkou: pokud se kostela neujmou oni, jednou zmizí úplně. Richard na její nápad zareagoval překvapivě rychle. „Richard během pěti minul začal zjišťovat co a jak, a za dalších deset minut už hlásil, že by to šlo.“
Pro zpěváka a herce to nebyla jen romantická představa o záchraně staré budovy. V kostele najednou uviděl možnost splnit si dávný sen, i když v jiné podobě, než si kdysi představoval. „Kovbojský ranč, o které jsem snil, jsem si splnil stavením. Ale od 16 let jsem taky chtěl mít svůj rokáč. Tahle touha mě opustila, ale kostel tuhle tužbu naplnil, nebo spíš proměnil.“
Najednou před sebou měli prostor, který mohl znovu ožít. Ne jako soukromý projekt pro pár vyvolených, ale jako místo pro obec, kulturu, setkávání i tiché zastavení. „Budeme sem zvát vystupující, které máme rádi, a vytvoříme něco pro obec.“
Kostel zůstal kostelem
Krajčovým se nakonec podařilo domluvit s církví i s obcí. Od začátku přitom zdůrazňovali, že jejich cílem není kostel proměnit v atrakci, která popře jeho původní smysl. „Vysvětlili jsme, že nechceme kostel znehodnotit, ale zachránit. Zůstal dál vysvěcený.“
Správu kostela a staré márnice převzala Nadace AnděLOVÉ, kterou Richard a Karin založili. Obec získala hřbitov. Podle Richarda celá proměna pomohla i samotným Chotěvicím. Místo, které mnozí vnímali jen jako obec, kterou projíždějí cestou dál, najednou získalo výrazný bod, kolem něhož se začala znovu tvořit komunita.
„Jinak je to taková průjezdná nudle, ale na tom časem taky zamakáme,“ směje se Richard. Záchrana kostela podle něj probudila vztah místních k vlastní historii. „A spojuje to také místní rodáky. Všichni cítí, že tu máme něco společného, historického, co patří nám všem. To není tak, že bychom si z toho tady udělali nějaký bejvák nebo ten rockový klub. Naopak, my se co nejvíce snažíme jej lidem vrátit do života. Je krásné, když sem chodí místní babičky a vzpomínají, co se kdy v kostele dělo, nebo se zastaví lidé, kteří se odstěhovali, a jedou se sem podívat třeba po 40, 50 letech a jsou rádi, že je kostel funkční.“
První opravy byly tvrdá realita
Radost z převzetí kostela rychle vystřídala praktická realita. Budova potřebovala zásadní péči. Bylo nutné řešit prohnilé podlahy, poničené lavice, výmalbu, elektřinu, lustr i sakristii. Z romantické představy o záchraně krásného místa se stal náročný stavební a organizační maraton.
„Bylo toho strašně moc. Trochu mě to zaskočilo a vyděsilo. Karin byla v té době zavřená ve střižně a všechno to zůstalo na mně,“ vypráví Richard. Karin na tuto dobu vzpomíná s nadhledem, ale je zřejmé, že tlak byl velký. „Volal mi a skoro brečel, co jsme to udělali a kde tedy do p*dele jsem, když jsem si to vymyslela.“
Richard tehdy nesl hlavní část starostí na sobě. Každý den řešil řemeslníky, rozhodování, rozpočet i dohled odborníků. A k tomu pochybnosti, zda všechno dělá správně. „Chyběla mi u toho všeho. Myslel jsme si, že to budeme dělat spolu, radši bych brečel s ní než sám. Den, co den jsem řešil věci okolo kostela, měl tady 30 dělníků a stal se takovým manažerem stavby. A nevěděl, jestli to dělám správně. Restaurátoři, truhláři, elektrikáři, navíc na vše dohlížejí památkáři, dohromady to byl šílený tlak.“
Budiž světlo
Přesto mají Richard a Karin pocit, že kostel je zvláštní místo. Mluví o něm jako o prostoru, kde se věci často dějí ve správný okamžik. Někdy téměř tak, jako by jim někdo shora poslal pomoc ve chvíli, kdy ji nejvíc potřebovali.
„Často řešíme, že bychom něco potřebovali a ono se to druhý den stane. Třeba světla. Jednou večer jsme si povídali, jak vyřešíme nasvícení, že to stojí zase úplný nesmysl. Peníze už tehdy byly vyčerpané, byli jsme připraveni, že to odložíme na jindy. A ráno nám zavolal Zbigniew Czendlik, že se mu ozval nějaký pán, který byl v našem kostele, že dělá s osvětlením a že by nám ho rád poskytl,“ vypráví Karin.
Pro oba to tehdy nebyla jen šťastná náhoda. Vnímali to jako potvrzení, že se vydali správnou cestou. Kostel se přitom postupně proměňuje nejen v opravenou památku, ale také v netradiční galerii, kde se staré potkává s novým. Richard a Karin chtějí, aby v něm současné umění nepůsobilo jako rušivý prvek, ale jako otisk doby, ve které žijeme. „Myslíme, že to, co je dnes vnímáno jako umění moderní, bude za pár set let vnímáno jako staré. Bude to otisk naší doby. Hodnota, která po nás zůstane.“
Na instalacích pracují společně a s jejich realizací jim pomáhá výtvarník Josef Rataj. Právě tahle spolupráce je podle Richarda jednou z věcí, které ho na celém projektu nejvíc baví. „Miluji naše parťáctví. Vymyslíme si třeba, že zpovědnice bude telefonní budka nebo že uděláme Boží poštu,“ vysvětluje.
Ježíš jako první Avenger
Kostel v Chotěvicích není místem, kde by se víra prezentovala strnule nebo odtažitě. Právě naopak. Richard a Karin se ji snaží přiblížit současným jazykem, skrze symboly, obrazy a nápady, které mohou oslovit i ty, kteří by jinak do kostela možná vůbec nevkročili.
Jedním z výrazných prvků je i Spiderman s červeným ježíšovským srdcem. Pro děti je to přirozená brána k otázkám, které by jinak mohly znít příliš složitě. „Dětem, které sem občas také zajdou, říkám, že to je Ježíš převlečený za Spidermana. Pro mě je Ježíš prostě první Avenger. Dělal zázraky, zachraňoval, chodil po vodě. Od Marvelu je to jen převedené do současnosti. Děti se začnou vyptávat, říkají, že je to husté. Dostanou se k víře srozumitelnou oklikou a třeba je to naučí respektovat víru druhých.“
Zároveň ale Krajčovi zdůrazňují, že v kostele nikomu nic nevnucují. Má to být místo otevřené i pro ty, kteří víru nehledají, ale potřebují se zastavit, nadechnout a na chvíli vystoupit z každodenního běhu. „Že vejdete do kostela, neznamená, že se tady budete od rána do večera křižovat a tlouct hlavou o zem, jestli jste nezhřešil. Ale nějaké uvědomění si, zastavení, popřemýšlení, jestli všechny věci a hmotné statky, za kterými všichni spěcháme, jsou to nejdůležitější na světě, to přijít může. To je to místo, která já tady osobně buduji.“
Dětem cestu nevnucují
Podobně přistupují Richard a Karin i k vlastním dětem. Víru jim nepředkládají jako povinnost, ale jako něco, co mohou pozorovat v jejich životě a jednou si k tomu najít vlastní vztah. „Necháváme je, ať si cestu k víře najdou sami. Ony na nás poznávají, jak ty věci mohou fungovat a jak žijeme,“ shodují se.
Richarda překvapil jeho sedmnáctiletý syn, který si řekl o mikinu s Ježíšem. Pro otce to bylo nečekané hlavně proto, že syn běžně nosí především fotbalové dresy. „Je mu 17 let, nosí jen fotbalové dresy Manchesteru United a Slavie. Říkal jsem mu, ty bys přece nenosil mikinu s Ježíšem. On na to, že by samozřejmě nosil mikinu s Ježíšem. Tak jsem mu ji objednal a on ji opravdu nosí.“
Stejnou volnost mu nechal i ve fotbale, přestože sám celý život fandí Baníku. Syn si kvůli vlastní fotbalové zkušenosti našel cestu ke Slavii. Richard to nevzal jako zradu, ale jako přirozenou součást toho, že fandovství má vycházet ze srdce. „Hrál chvilku za Slavii a tím si našel svůj klub. Myslím, že fandit musíte tam, kde máte srdce. Já jsem ho do Edenu nějakých šest, sedm let doprovázel, ostravští fanoušci to nesli velmi těžce, ale já bych s ním chodil na jakýkoli klub, když ho miluje. Teď už chodí sám na Tribunu Sever. Ale přesto i on podporuje mě a fandí se mnou Baníku, když tedy samozřejmě nehraje se Slavií. Oba milujeme fotbal a spolu ho prožíváme… a hlavní je, že nefandí Spartě,“ směje se Richard.
Víra jako slušnost, ne vstupenka do nebe
Záchrana kostela by se mohla snadno vyprávět jako velké gesto, kterým si člověk chce něco odpracovat nebo dokázat. Richard Krajčo to ale takto nebere. Nad tím, jestli ho péče o kostel symbolicky přiblíží nebi, prý nepřemýšlí. Smysl víry vidí jinde.
„Nepřemýšlím nad tím, jestli se dostanu do nebe. To pro mě není smysl víry. Smyslem jakékoli víry je být slušný, hodný člověk. Kdybychom se všichni víceméně drželi desatera, tak by tady bylo dobře. Nepomlouvalo by se, nekradlo by se, nedělali bychom druhým lidem zlo a tak dále. To by úplně stačilo.“
Kostel v Chotěvicích tak není jen opravenou stavbou ani soukromým snem známého páru. Je to místo, ve kterém se potkává historie s přítomností, víra s uměním a osobní nadšení s prací pro obec. A možná právě proto působí jinak než mnoho dokonale zrekonstruovaných památek. Nejde jen o zdi, lavice a světla. Jde o to, že se do něj po letech vrátil život.
Zdroj: autorský text