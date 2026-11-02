V gastronomii strávil desítky let, dnes ale přiznává, že právě od kuchyně potřeboval utéct. „Já byl zavřenej 35, 40 let v kuchyni. A bejt v kuchyni je sice strašně příjemný, ale když člověk kouká neustále na ty podobný dlažičky a vaří a vaří, tak je to úplný zblbnutí,“ říká. Vlastní restauraci proto nikdy nechtěl a dnes v pražských Záběhlicích provozuje obchod s lyžemi, kde si užívá hlavně kontakt s lidmi.
Kvůli jedné větě se mu smálo celé Česko. Babica po letech vrací slavnou hlášku do kontextu
Jiří Babica už dávno není jen televizním kuchařem. Po letech v gastronomii se stáhl z kuchyně, prodává lyže, zpívá s kapelou a na někdejší rivalitu se Zdeňkem Pohlreichem dnes hledí s odstupem. S nadhledem také vysvětluje, jak vznikla jeho nejslavnější hláška o houbové omáčce a proč ji podle něj lidé léta chápali špatně.
Německo ho naučilo vařit ve velkém
Patnáct let strávil v Kolíně nad Rýnem, kde denně připravoval jídlo pro stovky hostů. Právě tam podle něj získal největší kuchařskou školu. „Po těch létech se z tebe stane normální mašina, která to dělá automaticky a už se u toho ani nerozčiluje,“ vzpomíná.
Hned první samostatná služba přitom málem skončila katastrofou. Omylem zapnul přiklopenou fritézu, vzplál olej a následně i digestoř. „Po 28 letech hospodu zavřeli. Pořád měli otevříno, až jsem se zjevil já a první den hořelo,“ směje se dnes. Podnik z pojistky pořídil novou kuchyň a průšvih se proměnil v jednu z jeho oblíbených historek.
Televize, Pohlreich a slavné hlášky
Ani televizní kariéra podle Babici nevznikla podle promyšleného plánu. Do konkurzu přišel s gulášem a právě jeho jednoduchý styl zaujal. Z původně krátkého projektu se nakonec stal fenomén. Babica svůj úspěch připisuje hlavně náhodě a životnímu optimismu. „Když se mě někdo zeptá, jak se máš, tak já řeknu: ‚Líp už to nejde.‘“
S jeho televizním působením se neodmyslitelně spojila také veřejná rivalita se Zdeňkem Pohlreichem. V poslední době se navíc objevila informace, že se Zdeněk Pohlreich měl chtít s Babicou usmířit a dokonce s ním údajně zvažoval společný televizní pořad. Babica ale podobnou možnost nijak nadšeně nekomentoval. „Ať se udobřuje. To je úplně jedno. Hele, já jsem nikdy nic neříkal. Pro mě je to úplnej nesmysl,“ reagoval s tím, že podle něj byla celá jejich veřejná rivalita od začátku zbytečně nafouknutá. „Tam stačilo říct, Jirka to vaří pro domácnosti a já to dělám tady pro… A tenhle celej teátr okolo je úplně zbytečnej,“ dodal.
Jak to bylo se slavnou houbovou omáčkou
Babicův nejslavnější televizní moment vznikl při přípravě houbové omáčky. Babica tehdy vysvětloval, že pokud člověk nemá stejné houby jako v receptu, může použít jiné, případně žampiony. Pak přidal větu: „Kdybyste neměli žampiony, tak tam nedávejte vůbec žádné houby.“
Právě tato část se stala terčem vtipů, jenže podle Babici ve vysílání chybělo pokračování. Následně totiž radil přidat okurky, kopr nebo křen a vytvořit z původního základu jinou omáčku. „To už vystřihli. Takže vlastně: když nemáš houby, tak nedávej houby. Proč se dělá houbová a nedávaj tam žádný houby? Už to tam nepokračovalo. No, ale tím jsem se stal slavnej,“ směje se.
Právě improvizaci považuje za přirozenou součást vaření. Neznamená to podle něj bezmyšlenkovitě zaměňovat cokoli za cokoli. „Když nemám máslo, tak tam nedám pivo,“ vysvětluje. Kuchař by podle něj měl hlavně vědět, jak má jídlo chutnat, a umět si v případě potřeby poradit.
V důchodu zpívá a prodává lyže
Dnes už Babica tráví čas úplně jinak než v době své největší televizní slávy. Vedle obchodu s lyžemi se pustil do hudby a zpívá s kapelou. Největším problémem pro něj přitom nejsou hlasivky, ale paměť. „Já si vůbec nepamatuju žádnej text. I když máme koncerty, tak já víceméně neustále musím texty číst,“ přiznává.
A přestože během života ochutnal jídla po celém světě, jeho nejoblíbenější pokrm zůstává překvapivě obyčejný. „Řízek. Křupavej řízek,“ říká bez váhání. Nejraději s bramborovým salátem nebo kaší.