Moderátor Slavíků Aleš Háma nejspíš vůbec netušil, co se stane, kdy během pátečního přímého přenosu vyslovil vtip, ve kterém popsal, že letošní svatba Pavla Vítka a Janise Sidovského se odehrála během teplého dne a odehrála se v „sálu zadků“, který následně opravil na sál předků. To vyvolala silnou reakci nejen u diváků, ale ozval se přímo Sidovský, který vysvětlil, proč se jich tato poznámka tak dotkla.
Kvůli homofobnímu vtipu se Aleše Hámy zastal slavný pár Aleš Cibulka a Michal Jagelka
Od pátku hýbe mediálním prostorem kauza, kdy moderátor Aleš Háma udělal kontroverzní vtip na adresu partnerů Pavla Vítka a Janise Sidovského. Nyní našel zastání u jiného slavného gay páru.
A veřejně se k celé kauze vyjádřil i další slavný gay pár Aleš Cibulka a Michal Jagelka. Ti však stojí na druhé straně pomyslné barikády. „Kolem téhle jediné věty se strhla taková mediální mela, že jsme nestačili zírat. Na straně jedné chápeme Pavla s Janisem, že se to mohlo dotknout některých jejich blízkých a příbuzných, na straně druhé máme rádi humor, který je tak trochu na hraně, a proto jsme se při sledování Slavíků téhle slovní hříčce doma zasmáli," zní v prohlášení, které je dostupné na Instagramu Cibulky.
Moderátor si je samozřejmě vědomý toho, že se s partnerem nachází v trochu jiné situaci, než byli Vítek se Sidovským, za svým názorem si však stojí. „Můžete pochopitelně podotknout, že se glosa netýkala přímo nás, takže se nám to smálo, ale věřte, že kdyby tohle řekl Aleš Háma na naši adresu, zasmějeme se stejně tak,“ říká neochvějně Cibulka a prozradil také to, že byli přímo přítomni okamžiku, kdy tenhle, pro mnohé nepovedený vtip, vznikl.
„Budete se divit, ale přímo na oné červnové svatbě na Karlštejně. Když jsme totiž kráčeli po dlouhých příkrých schodech na místo, kde se svatba Pavla s Janisem odehrávala, navigovali nás k „Sálu předků“. A tehdy Aleš Háma celkem trefně pronesl, že v tomhle případě spíš k „Sálu zadků“. A možná právě smích několika přítomných gayů ho utvrdil v tom, že je to poznámka vtipná a neškodná,“ zastává se svého kamaráda. „Ano, můžete opět namítnout, že něco jiného je to v partě přátel na svatbě a něco jiného před dvěma miliony diváků,“ připouští složitost situace. Stále však trvá na tom, že to byl humor a ten je někdy na hraně. „Někdo chytrý už dávno pronesl, že humor by neměl mít bariéry. Humor má být svobodný, neměl by mít mantinely, jen na hranici subjektivního vkusu každého z nás,“ uzavírá Cibulka.