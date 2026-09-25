Dlouhá léta pracovala Dagmar Jandová v oboru meteorologie, což obnášelo nepravidelnou pracovní dobu, noční služby i nekonečné hodiny strávené sezením před monitorem. Právě tento životní styl byl podle ní hlavním viníkem nadbytečných kil.
Kvízová dáma Dagmar Jandová shodila kila i roky. Prozradila, co stálo za její dechberoucí proměnou
V roli obávané lovkyně v pořadu Na lovu září Dagmar Jandová na televizních obrazovkách už pět let. Pozorným divákům tak nemohlo uniknout, že v poslední době prošla výraznou vizuální proměnou. Zhubla, omládla a překypuje energií. Teď prozradila, co za úbytkem na váze a její nově nabytou vitalitou stojí.
Dlouhá léta pracovala Dagmar Jandová v oboru meteorologie, což obnášelo nepravidelnou pracovní dobu, noční služby i nekonečné hodiny strávené sezením před monitorem. Právě tento životní styl byl podle ní hlavním viníkem nadbytečných kil.
Představte si probdělou noc, ticho v kanceláři a únavu, kterou se snažíte zahnat vším, co máte po ruce. V pořadu Na kafeečko popsala Dagmar toto náročné období zcela bez příkras: „Podle mě hlavní důvod té změny je, že jsem odešla z práce, kde jsem pracovala na směnný provoz.“ A hned navázala s vysvětlením, jak moc ji práce omezovala: „Měla jsem sedavé zaměstnání a seděla jsem tam víkendy a noci. A teď ty víkendy a noci trávím úplně jinak.“
Během vyčerpávajících nočních služeb se jídlo stávalo jedinou formou rozptýlení a vzpruhy. Zásoby do práce si dokonce nosila ve speciální tašce, ze které si její okolí utahovalo. „Já jsem si vždycky nosila speciální tašku s jídlem, protože už se to ani do baťohu nevešlo. To ze mě kolegové vždycky měli srandu,“ směje se. A když se zdálo, že připravené zásoby jídla přece jen dojdou, zaběhla si ještě rychle nakoupit do místního obchodu.
Probdělé dny a spánkový dluh
Práce na směny vážně narušovala její spánkový režim. Dagmar se svěřila, že po noční směně nedokázala přes den vůbec usnout, i když byla extrémně unavená. „Já přes den neumím spát vůbec. Potřebuju prostě klid a stejně toho nenaspím moc,“ vysvětlila náročné chvíle po nočních směnách, kdy tělo marně žádalo o odpočinek.
„Kolikrát jsem se šla natáhnout, ale někdy ani to ne. Pak člověk vstal za hodinu a šel se najíst.“ Tento neustálý kolotoč nevyspání a nepravidelného stravování vedl k tomu, že kila pomalu přibývala a tvář nesla známky únavy.
Zázračný facelift? Kdeže! Kvalitní spánek
Odchod ze směnného provozu zapůsobil jako živá voda. Jakmile se denní režim Dagmar Jandové dostal do přirozených kolejí a spánek se srovnal, tělo začalo reagovat velmi rychle. První výsledky na sobě Kvízová dáma zpozorovala v zrcadle.
Zatímco mnohé ženy při hubnutí řeší, že obličej ztrácí pevnost, u Dagmar došlo k opaku a výrazně omládla. Viditelná proměna samozřejmě neunikla ani kostymérkám v zákulisí pořadu Na lovu. Zkušená kostýmní výtvarnice Zuzana Straková, která pro Kvízovou dámu vytvořila osobitý styl s perlovými náhrdelníky a brožemi, však nemusela pořizovat nový šatník. „Stačilo oblečení trošku zúžit, a už v tom nejsem tak nacpaná,“ usmívá se Kvízová dáma.
Léčba pohybem: Od hledání achátů po basketbal
Ruku v ruce s urovnaným spánkem a přirozenými biorytmy přišla i přirozená chuť k pohybu. Víkendy, které dříve proseděla u počítače v práci, si tak nyní Dagmar užívá naplno v přírodě.
Jedním z jejích velkých koníčků se staly výpravy za minerály. „Víkendy teď trávím úplně jinak,“ prozradila s nadšením v hlase. „Teď jsem třeba o víkendu kutala kameny v Českém ráji a našla jsem hezké achátky.“ Kromě výletů do přírody věnuje čas rozmanitým sportům, do kterých ráda zapojuje i své dvě dcery.
Sportování pro ni nepředstavuje nutné zlo kvůli spáleným kaloriím, ale radost ze společně stráveného času. „Ráda hraju třeba ping-pong nebo si prostě jdeme zahrát tenis, zaplavat si, zajezdit na kole nebo si zaházet na koš. To chodíme s holkama docela často, máme hřiště kousek od domu,“ pochvaluje si Dagmar Jandová.