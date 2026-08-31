Na plátně dokázala být svůdná, elegantní i nedostupná, v soukromí však byla všechno možné, jen ne klasická filmová diva. Od prvního manžela utekla a několik měsíců žila v márnici, otevřeně mluvila o své nechuti k sexu, věřila na reinkarnaci a stáří považovala za jednu z nejkrásnějších životních etap. 1. září by legendární Tornádo Lou oslavila 97. narozeniny. Narodila se v roce 1929 ve Velkých Dravcích na Slovensku a zemřela 26. září 2017 v Praze.
Květa Fialová byla femme fatale, která muže příliš nemusela. Od prvního manžela utekla do márnice
Květa Fialová patřila k nejvýraznějším českým herečkám své generace. Za elegantním úsměvem a rolí osudové ženy se ale skrýval neobyčejný život plný bolesti, svobody, humoru, duchovního hledání i vztahů, které se vymykaly tehdejším představám.
Její život přitom od počátku připomínal příběh, který by scenáristovi možná připadal příliš divoký. Otec byl český legionář, matka výtvarnice a buddhistka. Fialová později vyprávěla, že právě matka jí dala úplně jiný pohled na svět. Tvrdila také, že její matka poznala buddhismus během pobytu na Sibiři a duchovní přístup k životu se pak přirozeně přenesl i na ni. „Doma trůnil tenhle Buddha,“ vzpomínala po letech na své dětství.
Rodina musela před válkou Slovensko opustit a dospívání Fialové poznamenala zkušenost ještě mnohem horší. Na konci druhé světové války byla jako dospívající dívka sexuálně napadena sovětským vojákem. Sama později tuto událost spojovala se svým celoživotně komplikovaným vztahem k mužům a fyzické intimitě. Její přítel Josef Kubáník potvrdil, že právě válečné trauma ovlivnilo i její první manželství.
Herečkou se stala v šestnácti
Po válce se šestnáctiletá Fialová bez vědomí své matky přihlásila do divadla v Českém Těšíně. Brzy se ukázalo, že na jeviště patří. Následovalo studium na brněnské konzervatoři, z níž se později stala JAMU, a angažmá v Opavě, Českých Budějovicích, Kolíně a slovenském Martině.
Do Prahy se dostala způsobem, který přesně odpovídal její povaze. Fialová celý život věřila na znamení, sny a věci mezi nebem a zemí. Jednou se jí prý zdálo, že se přátelí s Janem Werichem. Místo aby nad snem mávla rukou, jednoduše za Werichem zašla a zeptala se, zda nepotřebuje herečku. Pozval ji na zkoušku a v roce 1958 ji angažoval do Divadla ABC.
V pražských Městských divadlech pak strávila zásadní část kariéry a na jevišti si vyzkoušela klasiku, konverzační komedie i charakterní role. Divadlo jí zůstalo blízké až do vysokého věku. Za Maude v inscenaci Harold a Maude získala v roce 2011 Cenu Thálie.
Tornádo Lou z ní udělala sexsymbol
Filmových a televizních rolí nakonec nasbírala přes 120. Objevila se ve snímcích Princezna se zlatou hvězdou, Ostře sledované vlaky, Partie krásného dragouna, Adéla ještě nevečeřela nebo později v Účastnících zájezdu. Žádná role se s ní ale nespojila tak pevně jako Tornádo Lou v Limonádovém Joeovi. V parodii Oldřicha Lipského vytvořila barovou zpěvačku, která dokonale využívá svůj půvab a patří k nejvýraznějším českým filmovým femme fatale. Její pěvecké party přitom nazpívala Yvetta Simonová.
Fialová při natáčení navíc prožívala úplně jinou životní etapu, než by divák při pohledu na svůdnou Lou čekal. Její dcera Zuzana se narodila na konci roku 1962 a herečka později vzpomínala, že při natáčení filmu stále kojila. A tehdy vůbec netušila, že z westernové parodie vznikne film, jehož hlášky budou Češi znát ještě o desítky let později.
„Než být s chlapem, kterého nechcete…“
Čím více na plátně působila jako žena, po které muži musejí šílet, tím větší paradox představoval její skutečný vztah k mužům. Poprvé se provdala ve svých jednadvaceti letech za dramaturga a pozdějšího rozhlasového režiséra Jiřího Joska. Manželství ale dlouho nevydrželo. Fialová později líčila jeho konec způsobem, který se stal jednou z nejslavnějších historek jejího života.
„Než být s chlapem, kterého nechcete, tak jsem se raději od něj z Českých Budějovic odstěhovala do Kolína do márnice,“ vzpomínala. A nebyla to nadsázka. V opuštěné márnici skutečně několik měsíců bydlela. Sama z toho po letech dokázala udělat typický fialovský vtip: neměla peníze na jiné bydlení a márnice byla zadarmo. Při jednom vystoupení tvrdila, že tam strávila dokonce půl roku.
Muže kritizovala, s jedním ale vydržela půl století
O svém vztahu k sexu dokázala Fialová mluvit bez zábran. V jednom z rozhovorů dokonce prohlásila, že mezi věci, které v životě nenávidí, patří „sex, sport a politika“. A s typickou provokativností dávala najevo, že společnost homosexuálních mužů jí bývala příjemnější než společnost těch heterosexuálních. „Mám raději jinak orientované kluky. Těmi se obklopuju,“ říkala.
Její život ale zároveň ukázal, že její vztah k mužům nebyl tak jednoznačný, jak někdy s oblibou tvrdila. V roce 1957 poznala televizního režiséra Pavla Hášu, o dva roky později se vzali a v roce 1962 se jim narodila dcera Zuzana. Společně pak zůstali až do Hášovy smrti v roce 2009.
Receptem byla podle Fialové především svoboda. „My jsme si nejvíc vážili vzájemné svobody,“ vysvětlovala. Když chtěla cestovat, jela třeba s kamarádkou Naďou Konvalinkovou, zatímco Háša zůstal na milované chalupě. Nepotřebovali podle ní dělat všechno společně ani jeden druhého kontrolovat.
Kubáník později našel Hášovy dopisy, které Fialové posílal po mnoha letech manželství do nemocnice, a popsal je jako stále velmi zamilované. Muž, který přišel po několika bolestivých zkušenostech, tak herečce zřejmě ukázal, že její vlastní kategorické soudy o mužích mají alespoň jednu velkou výjimku.
Čarodějnice, Buddha a život po smrti
Stejně svérázný jako její názory na vztahy byl i její duchovní svět. Fialová se hlásila k buddhismu, věřila v posmrtný život a mluvila o předtuchách i setkávání se zemřelými blízkými. Byt měla plný figurek čarodějnic, které sbírala už od dětství. Jednou dokonce vyprávěla, že se jako dítě skutečnou čarodějnicí pokusila stát. O filipojakubské noci vyrazila na hřbitov, natřela si ruce popelem, sedla na koště a čekala, že vzlétne. „To víte, že jsem si natloukla!“ vzpomínala s pobavením.
Smrti se přitom podle vlastních slov příliš nebála. Mnohem raději mluvila o tom, jak si užívá stáří. Když slavila osmdesátiny, říkala, že mládí je proti němu „makačka“. Na stáří milovala hlavně svobodu – člověk už podle ní nemusí tolik řešit, co si o něm ostatní pomyslí. Její životní filozofii dobře vystihovalo heslo, které opakovala i v pozdějších letech: „Přijmout, poděkovat a zvládnout.“
Poslední roky života jí komplikovala Alzheimerova choroba a žila v Alzheimercentru v Průhonicích. Její blízcí ale vzpomínali, že i když jí přestávala sloužit krátkodobá paměť, dlouho si zachovávala zájem o lidi, divadlo i svět kolem sebe. Zemřela 26. září 2017, jen několik týdnů po svých 88. narozeninách.
Po herečce, kterou film proměnil v jednu z největších českých svůdnic, tak zůstalo možná trochu paradoxní poselství. Krása podle ní nebyla to nejdůležitější, muži už vůbec ne a mládí rozhodně nepovažovala za nejlepší období života. Mnohem víc si cenila svobody, humoru a schopnosti přijmout věci, které člověk změnit nemůže.