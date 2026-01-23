Asi nikoho nepřekvapí, že se soudní spory táhnou nekonečně dlouho. Ten, který vede hudebník Ondřej Brzobohatý se svou bývalou manželkou Taťánou Kuchařovou, ale už trvá více než dva roky, což zaráží i odbornou veřejnost. Podle advokátů není důvod, aby dnes nepadl rozsudek.
Kuchařová se po rozsudku cítí jako vítězka. Soud jí přitom nařídil omluvu a zaplacení statisíců
Spor Ondřeje Brzobohatého s exmanželkou Taťánou Kuchařovou po více než dvou letech dospěl k rozsudku. Soud jí uložil omluvu za uniklé informace z církevní žaloby a zaplacení 250 tisíc korun. Omluvu má ale zveřejnit i Brzobohatý kvůli svému rozhovoru.
Brzobohatý podal občanskoprávní žalobu na svou bývalou ženu za to, že se dle jeho mínění rozhodla zničit jeho soukromou i profesní pověst řadou nepravdivých tvrzení. Podle nich má být Ondřej transsexuální, neplodný apod. To vše uvedla v církevní žalobě pro anulaci jejich sňatku a jejíž znění podle Brzobohatého předala médiím a chtěla, aby byla zveřejněna. To Kuchařová samozřejmě odmítá. Celou věc tak dostal na stůl samosoudce Martin Trepka. A i když už vydal předběžný právní závěr, který dává za pravdu Brzobohatému, soud se stále odročuje na další stání.
„Budu mluvit jen obecně, protože spis neznám. Ale pokud nejde o případ, kde je těžké dopracovat se pravdy, kdy se nemusí předložit obrovské množství důkazů a podobně, opravdu není příliš obvyklé, aby se soudní řízení táhlo příliš dlouho. Naopak, častokrát rozhodnutí padne už během prvního líčení,“ řekl webu eXtra.cz advokát Mgr. Jakub Drábek, kterého zarazilo, že soud už trvá dva roky. Za tu dobu se bývalá miss k jednání nedostavila ani jednou osobně, na rozdíl od svého bývalého muže, který se účastní pravidelně, i když mu projednávané téma rozhodně není příjemné.
Chtěl jen omluvu
Brzobohatý se nejprve pokusil situaci vyřešit smírně a po Taťáně Kuchařové požadoval omluvu. K té ale nedošlo, a tak se rozhodl obrátit na soud. Za zásah do svých osobnostních práv považoval informace, které se měly objevit v uniklé církevní žalobě a následně se dostaly na veřejnost – podle něj šlo o výroky, které ho poškozovaly a znevažovaly. Po řízení, které se táhlo dlouhé roky, padl včera odpoledne rozsudek. Soud Taťáně Kuchařové uložil, aby se Brzobohatému za uniklé informace omluvila a zároveň mu zaplatila částku 250 tisíc korun. Rozhodnutí ale míří i opačným směrem – omluvu musí podle soudu zveřejnit také Brzobohatý, a to kvůli rozhovoru, který k celé věci poskytl deníku Blesk. V jeho případě soud stanovil formu omluvy na sociálních sítích.
Brzobohatý verdikt okomentoval s tím, že pro něj šlo především o očištění jména. „Mé jméno je pro mě nejcennějším dědictvím, a to jsem u soudu očistil. Dál už se mě to netýká,“ řekl deníku Blesk.
Nepravdivé informace
Soudce podle dostupných informací zároveň konstatoval, že Taťána Kuchařová v církevní žalobě neuváděla pravdivé informace. Zároveň zaznělo, že samotný obsah církevního podání by za běžných okolností nebyl pro civilní spor určující, ale protože se věc přesunula do občanskoprávní roviny, musel soud vyhodnotit, kdo v případu uváděl nepravdy – a k závěru dospěl v neprospěch Kuchařové.
Brzobohatý v závěrečném návrhu zdůrazňoval, že mu jde o ochranu osobnostních práv a že se podle něj šířily lži, které ho měly poškodit.
Odešla jako vítězka
Ani Taťána Kuchařová nenechala stání bez komentáře. Na jejích sociálních sítích se dnes večer objevil následující status: „Soudce JUDr. Trepka dnes rozsudkem potvrdil, že jsem to nebyla já, kdo církevní spis zveřejnil, ani že bych chtěla OGB (pozn. redakce Ondřeje Gregora Brzobohatého) jakkoli poškodit,“ uvedla. „Bližší vyjádření do doby pravomocného skončení věci je předčasné. Ale už teď je pro mě důležité, že jsem uspěla se svým nárokem na omluvu, neboť od začátku říkám, že jsem nic nezveřejnila natož s úmyslem poškodit OGB, rozhovor veřejnosti poskytl OGB a dodnes se vyjadřuje ke všemu veřejně pouze on,“ dodala. „Prokazovat intimní skutečnosti nebo věci, které se děly za zavřenými dveřmi, je z podstaty věci, velmi obtížné. Nicméně na základě samotných veřejných vystupování OGB, si každý může udělat vlastní názor sám,“ rýpla si Kuchařová nakonec.