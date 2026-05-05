Italský šéfkuchař Emauele Ridi nikdy neměl nouzi o ženskou pozornost. Začátkem letošního roku ale oznámil rozvod se svou druhou manželkou a od té doby je podle svých slov nezadaný. Přesto však neztrácí naději na to, že se na něj usměje štěstí a on najde tu pravou životní partnerku. Má na ni ale docela zvláštní požadavky.
Kuchař Emanuele Ridi hledá ženu. Hlavně ať neotravuje a nebuzeruje!
Po rozvodu s druhou manželkou se Emanuele Ridi netají tím, že by rád znovu našel lásku. Zatím je sice pár měsíců sám, ale už teď má jasno, jaká žena by ho mohla zaujmout. V televizním pořadu bez okolků popsal nejen své představy o ideální partnerce, ale i to, co by naopak rozhodně nezkousl.
„Půl roku jsem sám. Uvidíme po létě,“ řekl se smíchem Emanuele Ridi v televizním pořadu Show Jana Krause a naznačil tak, že je po rozvodu s druhou manželkou Sárou Pichlovou připravený na nový vztah. Bez servítek také popsal, jaká by jeho budoucí partnerka měla být. „Co preferuji? Radši mladší. Spíš jsem na černovlasé, mediteránský typ. Vlastnosti? Ať neotravuje,“ překvapil svými slovy šéfkuchař. „Nepotřebuju, aby vařila, to obstarám já. Ale aby s ní byla zábava a aby to nebyla nějaká, co buzeruje,“ trvá si nekompromisně na svém.
S moderátorem Janem Krausem se pustili také do rekapitulace jeho milostného života. „S první paní jsme byli hodně dlouho. Už si ani nepamatuju kolik, myslím kolem 16 let. Pak jsem byl skoro tři roky s tanečnicí ze StarDance. Ale to už jsem byl bez paní, to bylo fér. Pak jsem poznal novou paní,“ zavzpomínal Ridi. „Říkali, že je Slovenka, ale nebyla. Nevím, proč to říkali, asi byla moc hezká. Ale já zůstávám v Čechách,“ dodal se smíchem.
S první manželkou Janou se seznámili v kavárně a následně spolu otevřeli restauraci. „Od té doby jsme denně pořád jen pracovali. Po deseti letech jsem otěhotněla a zůstala jsem se synem doma. A začalo mi vadit, že s námi Emanuele není. Je workoholik, a já chtěla, aby s námi trávil více času. Když máte manžela, a nevíte, kdy se vrátí, jestli bude v práci večer, o víkendu, tak je to těžké,“ zavzpomínala na jejich problémy pro deník Blesk. Následně se v roce 2016 během soutěže StarDance dal dohromady s tanečnicí Lucií Hunčárovou. Jeho zatím poslední partnerkou a také druhou manželkou byla šéfka prodejny s interiérovými vůněmi Sára Pichlová, která se mu pak starala o PR. Pár se dal dohromady v roce 2020 a v roce 2024 se vzali.