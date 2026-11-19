Tohle si Kamila Magálová za rámeček nedá. Její vystoupení s legendární Modlitbou pro Martu v Bratislavě vyvolalo pořádný poprask a kritika se ozvala dokonce i od ženy, jejíž jméno je s písní neodmyslitelně spojené. Marta Kubišová si pustila záznam a herečce poslala pořádně jízlivý vzkaz.
Kubišová se neudržela. Magálovou za Modlitbu pro Martu pořádně setřela. Možná si dala něco na kuráž, rýpla si
Zatímco Ewu Farnou za Modlitbu pro Martu pochválila, slovenské kolegyni poslala Marta Kubišová pořádně studenou sprchu. Kamila Magálová při slavnostním vystoupení několikrát spletla text a legendární zpěvačka si její výkon strhala. Zazněla dokonce slova o alkoholu.
Magálová se písně ujala 17. listopadu na bratislavském Náměstí Nežné revoluce. Zazněla symbolicky v 17:11, tedy ve stejnou chvíli, kdy ji na pražské Národní třídě zpívala Ewa Farna. Zatímco česká zpěvačka sklidila potlesk a pochvalu, slovenská herečka měla s náročným českým textem značné potíže. Několikrát se spletla, některé verše si upravila po svém a při zaváhání se dokonce sama rozesmála. Nakonec vyzvala přítomné, aby se k ní přidali a zpívali společně.
Redakce slovenského týdeníku Plus 7 dní pustila záznam Kubišové a požádala ji o hodnocení. Nejprve se Kubišová domnívala, že je Magálová přibližně stejně stará jako ona. „Ona musí být stejně stará jako já. Už jí je přes osmdesát, ne?“ zajímala se. „To se jí prostě přihodilo. Je hloupé, když se to stane zrovna při Modlitbě. Možná si dala něco na kuráž a dopadlo to tedy… Je to zlé, neslavné,“ zhodnotila Kubišová bez obalu. A na závěr přidala ještě jednu poznámku, která celé její vyjádření trochu odlehčila: „Tak ji ode mě alespoň pozdravte.“
Modlitba pro Martu vznikla v roce 1968 a po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy se stala symbolem odporu proti komunistickému režimu. Po letech, kdy měla Kubišová od komunistického režimu zákaz vystupování, jí znovu zazpívala v listopadu 1989 z balkonu pražského Melantrichu a její hlas se stal jedním ze symbolů sametové revoluce.