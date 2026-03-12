Influencerka Agáta Hanychová zřejmě moc kamarádů v šoubyznysovém světě nemá. Minimálně nyní to tak vypadá. Poté, co s ní rozvázala pracovní i osobní vztahy podnikatelka Ornella Koktová, přidala se i dávná kamarádka Dominika Mesarošová. Té došla trpělivost a rozhodla se pro peprné vyjádření na svých sociálních sítích.
„Kryla jsem ti záda od puberty.“ Dominika Mesarošová ostře proti Agátě Hanychové
Jak se zdá, v českém šoubyznysu se rozhořívá další dívčí válka. Po Ornelle Koktové už došla s Agátou Hanychovou trpělivost i Dominice Mesarošové. Bývalá modelka neváhá použít ani vulgární výrazy.
„Dlouho jsem mlčela. Ne proto, že bych neměla co říct, ale protože věřím, že některé věci je lepší řešit v tichu a s odstupem. V poslední době ale o mně opakovaně zaznívají od Agáty různé výroky a příběhy. A protože se týkají mého života, považuji za fér se k tomu vyjádřit i já. Nemám potřebu vést veřejné spory ani se s někým přetahovat přes média nebo sociální sítě. Ale když někdo mluví o mně, o mém životě, soukromí nebo o věcech, které nejsou pravdivé, myslím si, že je v pořádku říct svůj pohled. Každý má právo na svůj názor. Ale nikdo nemá právo vytvářet příběhy na úkor druhého člověka. Proto dnes nechci mlčet. Chci jen uvést věci na pravou míru,“ napsala k videu, ve kterém je ještě drsnější.
„Seš kráva,“ zaznělo ve videu například. „Pamatuješ si, když jsem ti kryla záda už od tvojí puberty a nedovolila jsem si vynést žádnou informaci z tvýho soukromí… a že jsme toho opravdu zažily. Ty bezpáteřně jdeš a uděláš takovou věc jenom proto, aby se o tobě psalo, parazituješ,“ říká dále Dominika, která tak láká na svůj placený pořad. To, na co Mesarošová naráží, je fakt, že Hanychová ve svém podcastu, ještě za účasti Koktové, prozradila identitu jejího nového partnera. A to daleko dřív než sama Dominika chtěla. Koktová jí příspěvek označila srdíčkem a je tak jasné, na jakou stranu sporu se staví.
Nepříjemností k řešení má Mesarošová v poslední době ale daleko víc. Minimálně jedna ale dopadla v její prospěch. To, když byl její bývalý partner odsouzen k peněžitému trestu za to, že bývalou modelku po jejich rozchodu pronásledoval a slovně i fyzicky napadal. „To, co jsem začátkem minulého roku zažila, bylo opravdu peklo a nepřeji to žádné ženě. Jsem ráda, že je tato kapitola díky rozhodnutí soudu za mnou, protože takové chování nelze přehlížet ani omlouvat. Dnes jsem hlavně vděčná za to, že mám po svém boku přítele Marca, který si mě váží a díky kterému jsem konečně šťastná,“ řekla k tomu pro Žena.cz.