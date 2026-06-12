Velmi nepříjemné ráno zažil zpěvák Václav Noid Bárta. Ten se v posledních letech věnuje nejen hudbě, ale také farmaření, kterému úplně propadl. Jenže do jeho chodu už poněkolikáté zavítal nezvaný host a zanechal za sebou jen zkázu.
Krvavý masakr u Noida. Zpěvák jen zoufale přihlíží a fanoušci mluví o střílení a pomstě
Zpěvák Václav Noid Bárta zažil velmi nepříjemné probuzení. Na jeho farmu totiž znovu zavítala liška, která se podhrabala do kurníku a během jediné noci zabila patnáct kuřat a malou kachnu. Oblíbený hudebník neskrýval smutek, protože většinu zvířat sám odchoval od vajíčka.
„To je prostě v pytli, zase přišla liška a podhrabala se do kurníku. Patnáct kuřat a jedna malá kachna,“ vypočítal Noid škody ve videu na Instagramu. Ukázal také, jak se šelma do kurníku dostala. Dokázala odstrčit desetikilové kvádry a podhrabat se. „To byly všechno vypiplaný kuřata z vajec. To mě fakt mrzí. Mám už i připravenej ohradník, ale nemám čas to udělat,“ posteskl si zpěvák, který téměř denně koncertuje.
Bohužel počítá s tím, že počet obětí u něj doma není konečný. „Tyhle půjdou dneska,“ ukázal na malé kachničky na jezírku. „Já je sice na noc zavírám, ale ona se tam dostane, ta je tak vyčůraná ta liška. Chápu, jasně, potřebuje nakrmit mláďata,“ uznává Vašek, že tohle je prostě v přírodě normální.
Pod videem se okamžitě začaly hromadit komentáře. Jedním z těch, kdo zareagoval, je i herec a moderátor Aleš Háma, který je také vášnivým myslivcem. „Vašku, je mi to líto, ale tu lišku to neodnaučíš. Jediná cesta je eliminace. Hochu, i to je příroda, kdo z koho. Takhle ji úspěšně už dva nebo tři roky zásobuješ čerstvým zbožím,“ napsal kamarádovi. „Já vím, že on si ke mně chodí jako do obchodu,“ odpověděl Noid. Ne všechny komentáře ale byly takhle chápavé, a tak se Václav ozval s dalším videem. „Prosím vás, nebuďte zlí, některý komentáře jsou opravdu zlí. Nikde nepíšu, že tu lišku budu střílet, odchytávat, zabíjet. Prostě příroda versus já 2:0,“ okomentoval to s úsměvem. Vysvětlil také, proč je jeho hospodářství tak zranitelné. „Psa tady nemůžu mít, ani pevný plot,“ dodal zpěvák.
Jen před pár dny přitom řešil podobnou situaci, kdy mu liška odnesla dvě krůty. "„Modlil jsem se a říkal si, že už jsou velký na to, aby je nic nesundalo… A bohužel přesně to se stalo. Přišla liška a sundala obě, takže tady nacházím jenom stopy po souboji, vytrhaný peří, krev… Fakt nevím, kam je mám zavřít. Musím prostě udělat obrovský ohradník. To je jediná varianta,“ dumal nešťastný Noid, který musel utěšit i smutné dcery. „Vím, že je to koloběh života a dětem to taky tak vysvětluji. Říkáme si, že je dobře, že liška nakrmila svoje mláďata. Ale víte jak…“
VIDEO: „V tomhle světě nemůžete všem říkat pravdu do očí, protože by se vám to nemuselo vyplatit,“ tvrdí herec Jiří Langmajer.
Zdroj: Instagram Václava Noida Bárty