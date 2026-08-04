Jaroslav Dvorský zemřel po krátké a těžké nemoci ve věku 65 let. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnila Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde v minulosti působil jako pedagog a odborník. Byl také aktivním sportovcem a miloval adrenalinové aktivity, zejména parašutismus a paragliding.
Krutý osud hvězdy StarDance. Neoperovatelný nádor v hlavě a teď další rána - smrt exmanžela
Život naší nejznámější kaskadérky Hany Dvorské připomíná pořádně divokou jízdu. Hanka je celoživotní bojovnice, která se nikdy nebála nebezpečných situací ani adrenalinu. V soukromí však byla nucena čelit pádům, které bolely úplně jinak. A zatímco se teď naplno připravuje na svou účast ve StarDance, na kolena ji srazila smutná zpráva. Náhle zemřel muž, se kterým prožila 35 let života.
Pro Hanku je odchod bývalého manžela, se kterým vychovala dvě děti, Michaelu a Martina, bezpochyby smutnou zprávou. Přestože to byl právě rozpad jejich dlouholetého manželství, který pro ni před lety znamenal jednu z největších životních ran.
Věřila, že spolu zůstanou
Hana a Jaroslav spolu strávili pětatřicet let života. Vychovali dvě děti a dlouhá léta tvořili rodinu, která podle všeho fungovala. O to větší šok pro Hanu přišel ve chvíli, kdy se její manžel rozhodl společný život ukončit a odešel za mladší ženou.
Pro kaskadérku, která byla zvyklá zvládat nejrůznější fyzické výzvy, to byla rána, na kterou nebyla připravená. „Měla jsem manžela pětatřicet let, ale on se rozhodl mě vyměnit za mladší model. To mě srazilo na kolena,“ přiznala později. Rozchod pro ni nebyl jen koncem manželství. Znamenal také ztrátu jistoty, o které byla přesvědčená, že ji má na celý život.
Nádor na mozku
Hana navíc od roku 2017 žije s nádorem na mozku. Podle svých slov si přitom dodnes klade otázku, jestli její nemoc nemohla souviset právě s obrovským psychickým otřesem, který přišel po manželově odchodu. „To se mi stalo po tom, co mě opustil. Asi jsem si ho vyplakala. Nedá se vyoperovat…,“ řekla otevřeně.
Přestože jde o vážnou diagnózu, Hanka se rozhodně nehodlá vzdát života, který si vybudovala, a i nadále zůstává velmi aktivní. Sportuje, trénuje a pouští se do nových výzev. Jednou z nich je právě StarDance, kde se nyní chystá ukázat, že ani po všech životních zkouškách neztratila svou energii a odhodlání.
Bude si poletovat mezi mráčky
„Už si navždy bude poletovat mezi mráčky,“ napsala dcera Michaela, známá z reality show Asia Express, k poslednímu rozloučení se zesnulým tátou. To se bude konat 28. srpna na kopci Raná u Loun. Právě tam má být rozptýlen popel muže, který miloval parašutismus a paragliding. Pozůstalé pozvala na společný výlet i následné setkání. „Stany s sebou!“ dodala.
Svatba bude!
Zda se posledního rozloučení s exmanželem zúčastní i Hanka, není jasné. Co ale jasné je, že ani po velkých životních kopancích nezanevřela na lásku! Svou další svatbu si naplánovala na své kulatiny v roce 2040. „Vdávám se 28. září 2040. Toho dne mi bude osmdesát a chci být pěkná nevěsta,“ má do budoucna jasno Hanka, která je už několik let šťastná po boku přítele Emila.