Zpěvák Milan Peroutka vždycky patřil mezi pravidelné návštěvníky karlovarského filmového festivalu. Letos ale účast vynechal a to z toho důvodu, že s manželem Dominikem Roubínkem slaví svoje výročí v dalekém Japonsku. Tam je doprovází také Dominikova sestra, která jím v zemi vycházejícího slunce dělá průvodkyni. Peroutka ale před odjezdem prozradil, že ho absence příliš nemrzí.
"Krizi jsme zatím neměli," říká Milan Petroutka o svém vztahu s Dominikem Roubínkem
Na karlovarském festivalu patřil k nepřehlédnutelným tvářím, letos ale Milan Peroutka chybí. Místo večírků a červeného koberce dal přednost romantické cestě do Japonska, kde s manželem Dominikem Roubínkem slaví výročí. Zpěvák navíc otevřeně promluvil o jejich vztahu a prozradil, proč je přesvědčený, že jim láska jen tak nevyprchá.
„Ani ne. Ano, v minulých letech, nebo ten poslední rok určitě byl hodně vyhrocený. Ale v tom smyslu, že jsem tam opravdu byl na hodně akcích. Až moc možná. Já jsem to doteďka ani nesdílel, představ si, ty moje outfity na Instagramu. Napadlo mě, že když tam letos kvůli Japonsku nebudu, aspoň konečně nasdílím svoje modely,“ prozradil svoje plány pro iDnes. „Dám tam možná i ten inside komentář, co si o nich myslím já sám. Na to se moc těším, jak si zavzpomínám na vlečku a podobně. Možná se tam nakonec přece jenom ukážu. Mám rád šestku a letos to bude 60. ročník,“ řekl zpěvák.
Pro toho je daleko důležitější být se svým partnerem než se ukázat na společenské události. „O všechno se musí pečovat jako o květinku, i o kamarádství. Teď jsem to zrovna psal kamarádovi, že musí kytičku zalévat. Byli jsme na narozeninové párty a nějak se na to vyprdnul, tak jsem ho poučil,“ je přesvědčený Milan o tom, že i sebelepší vztah bez vědomé práce něm, se časem rozpadne.
Je však přesvědčený, že jemu a partnerovi Dominikovi, se to nestane. „Ale my o to pečujeme neustále,“ ujistil s tím, že právě cesta do Japonska je jistě ještě více sblíží. „To bude skvělé a určitě inspirativní. Já jsem tam nikdy nebyl, o to víc se na to těším. My si rádi povídáme a jsme spolu stále rádi, zatím jsme ještě nějaké větší krize, vlastně ani žádné krize řešit nemuseli. Ale pečovat určitě ano. O všechno se musí pečovat, to určitě,“ dodal zpěvák. Kromě památek a přírody se těší i na nakupování. Dvojice je totiž známá svými extravagantními modely a právě z Japonska pochází Roubínkův oblíbený návrhář.