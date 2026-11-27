Ještě před pár měsíci to mezi nimi pořádně jiskřilo kvůli výchově dětí. Teď ale Lucie Šafářová překvapila mnohem smířlivějším vyjádřením. Otevřeně popsala, jak dnes vychází s Lucií Vondráčkovou, bývalou manželkou svého muže Tomáše Plekance.
Kritizovala Vondráčkovou kvůli dětem, nyní překvapila smířlivými slovy. Šafářová popsala jejich vztah
Ještě nedávno to mezi nimi kvůli dětem vřelo, teď ale Lucie Šafářová překvapila nečekaně smířlivým tónem. Jak to má s bývalou manželkou Tomáše Plekance? Na společné kafe to prý rozhodně nevypadá, přesto už mezi nimi není takové napětí jako dřív.
Tenistka se o vztahu se zpěvačkou rozpovídala v rozhovoru pro eXtra.cz. Řeč přišla i na rodinné fungování a na to, jak se potkává se syny, které má Plekanec z předchozího manželství. Matyáš a Adam u nich pravidelně pobývají. „Občas jsou kluci samozřejmě u nás, takže Matýsek s námi jede teď na hory, ale oni už jsou přece jenom starší, takže mají hodně i svoje vlastní programy a zájmy už,“ popsala Šafářová.
A jak to tedy vypadá, když se potkají dvě ženy, které v životě Tomáše Plekance hrají důležitou roli? „Tak nějak v rámci možností máme normální vztah. Jako spolu na kafe nechodíme, ale když se vidíme, tak se pozdravíme a myslím si, že je to tak nějak normální a v poklidu,“ uvedla.
Její slova přicházejí potom, kdy se obě Lucie letos dostaly do centra pozornosti kvůli rozdílným názorům na výchovu chlapců. Šafářová, která má za sebou úspěšnou tenisovou kariéru, se v podcastu Mámy sobě pozastavila nad tím, že se Matyáš s Adamem už tolik nevěnují plavání. „Plavali, teď už moc neplavou a bohužel nedělají nic na nějaké úrovni,“ posteskla si.
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Ještě ostřeji pak vyzněla její poznámka o tom, že by sportovní aktivity museli podporovat oba rodiče. „A myslím, že ze strany Lucky tam ta podpora moc nebyla,“ řekla tehdy na adresu Vondráčkové. Zpěvačka na její slova přímo nereagovala, během pobytu v kanadském Montrealu ale zveřejnila video staršího syna Matyáše, který předvedl své plavecké schopnosti. Příspěvek tehdy média vnímala jako možnou nepřímou odpověď na kritiku.