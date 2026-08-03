Pro čtyřicetiletou herečku není kojení ničím, co by mělo být schováváno za zavřenými dveřmi. Její vztah k mateřství formovalo dospívání, kdy byla svědkem toho, jak její vlastní matka přivedla na svět a následně kojila tři děti.
Kristýna Leichtová odstartovala „kojo“ výzvu. Odhalená prsa na veřejnosti kvůli kojení by neměla být tabu
Herečka Kristýna Leichtová, která se nedávno stala trojnásobnou maminkou, se rozhodla využít svůj vliv k otevření tématu, jež v české společnosti stále vyvolává silné emoce. Zatímco pohlaví a jméno svého nejmladšího potomka si pečlivě střeží, v otázce kojení zaujala velmi otevřený a nekompromisní postoj.
Pro čtyřicetiletou herečku není kojení ničím, co by mělo být schováváno za zavřenými dveřmi. Její vztah k mateřství formovalo dospívání, kdy byla svědkem toho, jak její vlastní matka přivedla na svět a následně kojila tři děti.
„Mám štěstí. Moje maminka přivedla na svět tři děti v mých -nácti letech. Všechny kojila. Úplně normálně. Prostě to bylo,“ vzpomíná Leichtová na období, kdy mohla zblízka pozorovat tento přirozený proces i s jeho případnými komplikacemi, jako jsou záněty. Právě díky této zkušenosti považuje kojení vlastních dětí za naprosto samozřejmou věc.
Kojení patří do běžného života
Leichtová se snaží upozornit také na to, že z veřejného prostoru podle ní postupně mizí přirozené obrazy mateřství. Místo nich se podle herečky stále častěji setkáváme s reklamami na nejrůznější pomůcky a náhražky. Za tím vidí i ekonomické zájmy. „Chtělo by to zpopularizovat data o benefitech kojení na zdraví dětí, ale to se nestane, jelikož kojení je zadarmo a žádná firma z toho neprofituje,“ upozornila ve svém příspěvku.
Jako formu osvěty proto zvolila fotografie z každodenního života, včetně momentu, kdy své dítě kojila během cesty vlakem. Svým přístupem chce zároveň upozornit na podle ní nesmyslný dvojí metr, kterým společnost nahlíží na ženské tělo. „Můžou-li být moje prsa sexualizována v několika video dílech, proč by nemohla být i motivující,“ dodala rázně k tématu odtabuizování kojení na veřejnosti.
Vlna podpory i kritiky
Její iniciativa, kterou doprovodila heslem „Kojení zdar!“, vyvolala na sociálních sítích okamžitou odezvu. Našly se ženy, které její otevřenost ocenily a přidaly se na její stranu.
Podporu jí vyjádřily i známé osobnosti. Zpěvačka Olga Lounová, která je sama maminkou dvou malých holčiček, které obě kojí, se s jejím názorem ztotožnila a vyzdvihla podle ní neuvěřitelné schopnosti ženského těla, které dokáže reagovat na potřeby miminka.
Pozitivně reagovaly také další maminky. Některé z nich připomínaly, že ženská prsa by podle jejich názoru neměla být vnímána pouze jako sexuální symbol, ale také jako přirozená součást mateřství a nástroj, kterým matky své děti krmí.
Ne všichni ale její postoj přijali s nadšením. V komentářích se objevila i kritika a názory, že není nutné tak intimní téma sdílet veřejně. Leichtová však ve své „kojo výzvě“ pokračuje dál. Chce především dodat odvahu ženám, které kojí své děti na veřejnosti, aby se za to nemusely stydět ani se cítit pod tlakem okolí.
VIDEO: Naše děti potřebují poznat svět bez rodičů a učitelek, jinak se nenaučí žít, říká učitel