Herečka Kristýna Leichtová si ráda nechává soukromé věci pro sebe. Do vysokého stupně se jí podařilo utajit například třetí těhotenství. A jak se zdá, stejně přistupuje i k věcem ohledně porodu, který už podle všeho proběhl. To, že už je trojnásobnou maminkou, na Leichtovou prozradila její kolegyně na festivalu v Karlových Varech.
Kristýna Leichtová je trojnásobnou maminkou! Radostnou novinku nechtěně prozradila kolegyně
Kristýna Leichtová si své soukromí pečlivě střeží, tentokrát se jí ale radostnou novinku utajit nepodařilo. Herečka podle všeho přivedla na svět své třetí dítě a informaci nečekaně prozradila její kolegyně během karlovarského festivalu. Miminko přichází jen několik měsíců poté, co Leichtová otevřeně promluvila o život ohrožujících zdravotních komplikacích, které loni prodělala.
Informaci vypustila Kateřina Kaira Hrachovcová, když mluvila s redakcí Blesku o svých pracovních plánech. „V září vystoupím v představení Pokračování příště, které teď bylo pozastaveno, kolegyňka Kristýnka Leichtová teď akorát porodila, má miminko. Ale víc musíte na ni, já nemám žádné další informace,“ řekla Kaira, která se v posledních letech kromě hraní věnuje také tetování.
Že se Leichtová a její partner, režisér Vojtěch Štěpánek už radují ze třetího společného dítěte, potvrdili také sousedé z Kokořínska, kde si rodina vybudovala domov ve zrekonstruované staletí staré chalupě. „Minulý týden v úterý měla ještě miminko v bříšku, to byla u rybníka také, a teď v úterý už přišla s miminkem. Je možné, že rodila tady na chalupě v Dubé,“ řekl jeden z místních obyvatel.
Cesta ke třetímu dítěti přitom nebyla pro Leichtovou vůbec jednoduchá. Minulý rok prodělala akutní operaci kvůli mimoděložnímu těhotenství. O svou zkušenost se letos podělila na Instagramu. „Jednou jsem takhle vezla Dorotku do školy a začalo mě ukrutně bolet břicho, ale šíleným způsobem, a to jsem si říkala, že vydržím hodně. A když jsem Dorotku pak vyzvedla, tak jsem jí říkala, že mám tuhle obtíž, a říkala jsem jí, že buď pojedeme domů a já to zkusím rozehnat ledem, protože jsem si myslela, že je to slepák, nebo pro všechny případy pojedeme do nemocnice. A Dorotka řekla, že pojedeme do nemocnice, a tím mi v podstatě zachránila život,“ řekla Leichtová. „Protože jsme tam přijely a paní doktorka mi odhalila prasklý vejcovod. Měla jsem masivní krvácení do břicha, což je život ohrožující stav. Proběhla akutní operace laparoskopicky, při které se odstranil ten zárodek i ten vejcovod. S tím se dá v pohodě žít,“ zavtipkovala herečka.