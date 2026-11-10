„Zůstala jsem ze dne na den sama na dvě děti a byl to pro mě obrovský šok,“ vrátila se Kristýna Janáčková v podcastu Mámy sobě k jednomu z nejtěžších období svého života. S Michalem Škrabákem, otcem jejích synů Luise a Elliota, tvořila pár patnáct let. Jak ale herečka sama upozorňovala už v minulosti, manželé nikdy nebyli, přestože se o jejich vztahu tak někdy psalo.
Kristýna Janáčková po 15 letech zůstala sama na dvě děti. Tři týdny nato přišla další rána
Patnáct let se snažila budovat rodinu a ještě dlouho před koncem vztahu se ji pokoušela udržet pohromadě hlavně kvůli dvěma synům. Když ale vztah Kristýny Janáčkové s Michalem Škrabákem definitivně skončil, přišel pro herečku obrovský šok. A tím její trápení zdaleka neskončilo. Jen tři týdny po rozchodu totiž zjistila, že musí se syny opustit i společný domov.
Po konci dlouholetého vztahu přišla další rána. „Byla jsem opuštěná a tři týdny nato jsem zjistila, že musím i s kluky odejít z domu a najít si nové bydlení,“ popsala bez příkras. Zpětně navíc přiznala, že vztah už delší dobu nefungoval. Přesto se snažila držet rodinu pohromadě a sama sebe přitom odsunula stranou. „Hodně jsem upozaďovala sebe. Měla jsem v sobě zafixovaný model, že musím dětem udržet kompletní domov,“ svěřila se švagrová Aňi Geislerové.
Když se jí to nakonec nepodařilo, výčitky ji doslova semlely. Nejtěžší pro ni bylo, že měla pocit, že selhala právě před svými dětmi. „Omlouvala jsem se synům, brečela jim a říkala jsem si, jak jsem to mohla nedokázat zachránit,“ přiznala herečka. Rozchod přitom zasáhl celou rodinu. Starší Luis se podle ní začal stavět do role chybějícího táty, což Janáčkovou vyděsilo natolik, že s ním vyhledala pomoc psycholožky. „Šli jsme s Luisem k paní psycholožce, která mu pomohla vrátit se do dětství, aby ho nepřeskakoval,“ vysvětlila.
Dnes už je ale její život úplně jinde. Janáčková se syny našla nový domov a už dříve naznačila, že se postupně učí fungovat v nové realitě. O svém expartnerovi a důvodech rozchodu mluvit nechce. „Jsem nesmírně šťastná, spokojená, konečně svá, cítím se hezky žensky,“ řekla nyní s tím, že to nejhorší už má za sebou.