Moderátorku Kristinu Kloubkovou znají diváci především z hlavních zpráv televizní stanice Nova. Z těch však před několika měsíci bez vysvětlení zmizela. Nyní je jasné, co za pauzou stálo. Kloubková musela podstoupit urgentní operaci poté, co si na krku nahmatala podezřelou bouli. Nález na štítné žláze musel okamžitě z jejího těla ven.
Kristina Kloubková podstoupila akutní operaci. Nález na štítné žláze ji o půlku připravil
Diváci si její náhlé zmizení z obrazovky dlouho nedokázali vysvětlit. Teď ale Kristina Kloubková přiznala, že za vším stály vážné zdravotní potíže, které vyústily v neodkladný zákrok. O tom, co přesně se odehrálo v zákulisí její pauzy a jak náročné období zvládla, promluvila až ve chvíli, kdy se mohla znovu postavit před kamery.
O svých zdravotních problémech se rozpovídala až nyní, kdy už je nebezpečí zažehnáno a ona je zpět ve starých kolejích. „Podstoupila jsem operaci, ale pak se k tomu přidaly další problémy. Včasná léčba a skvělá lékařská péče mě uzdravily. Dnes jsem úplně v pořádku a po dvou měsících jsem se vrátila na Novu,“ raduje se moderátorka, za kterou její zaměstnavatel nehledal náhradu, ale vypomohli ochotní kolegové, kteří nemocnou Kloubkovou v době její absence zastoupili.
„V televizi mi vyšli vstříc a zprávy vysílal buď sám Martin (moderátor Martin Pouva – pozn. red.), nebo vypomohly kolegyně. Moc všem děkuji,“ neskrývá svou vděčnost bývalá tanečnice. Té ke zotavení pomohlo nejen vědomí, že nepřijde o práci, ale také péče jejích nejbližších v čele s partnerem Václavem Kunešem. Moderátorka apeluje na to, aby každý dbal na své zdraví a nezanedbával preventivní prohlídky.
„Naštěstí jsem na sebe velmi opatrná a nepodceňuji žádnou prevenci, jsem poctivý pacient a všem to doporučuji. Nepodceňujte preventivní prohlídky,“ říká Kristina. „Zdraví je nejdůležitější a nějaké jizvy, to jsou jen vzpomínky na to, že to dobře dopadlo,“ dodává moderátorka s tím, že památku na operaci v oblasti krku zakrývají šikovné televizní maskérky.