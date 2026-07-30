Přestože by to moderátorce a bývalé tanečníci Kristině Kloubkové hádal jen málokdo, už příští rok oslaví padesátku. A v tomto věku ženské tělo pochopitelně prochází velkými změnami. Menopauza se tak nevyhnula ani jí. Jak se s ní vyrovnává a proč užívá hormonální léčbu?
Kristina Kloubková otevřeně o menopauze. Bere hormony a přiznává, že změny těla ji zaskočily
Dlouho hledala důvod, proč se necítí dobře, a nakonec přišlo překvapivé vysvětlení. Kristina Kloubková proto sáhla po hormonální léčbě a zároveň přiznává, že se jen těžko smiřuje s tím, jak se její tělo mění.
„Je mi devětačtyřicet let a cítím, že u mě dochází k nějaké proměně,“ rozpovídala se Kloubková. „Samozřejmě přechod není příjemná věc. Sice nám stále říkají, že je to hezké období, ale já se teď těším, až to konečně zase začne být hezké,“ snaží se brát celou věc s nadhledem moderátorka.
Ke zmírnění příznaků jí proto lékař předepsal hormonální substituci. „Beru hormony, abych se cítila lépe,“ prozradila v rozhovoru pro iDnes. Tam se také svěřila s tím, že svůj stav původně menopauze vůbec nepřičítala. „Prošla jsem si long covidem a myslela jsem si, že je mi zle kvůli tomu. Tak jsem šla k lékaři, kde jsem je poprosila, aby mě vyšetřili, když je mi stále špatně. A tam mi bylo řečeno, že jsem v hormonálním přechodu. Jsem zvědavá, co bude dál, až mi vysadí ty prášky. Někdo říká, že to může trvat i pět nebo deset let,“ naznačila, co ji v nejbližších letech čeká.
Spolu s přechodem pochopitelně přichází i další, více viditelné, změny. „Jedna věc jsou ty hormonální změny, které opravdu pociťujete, a pak je tu taky ten fakt, že se vám začne jinak ukládat tuk a mění se vám tělo. Jinak spalujete, jinak tělo reaguje. A musím říct, že je docela těžké se s tím srovnat. Asi bych mohla držet drsné diety a dodržovat nějaký přísný režim, ale já na to nejsem. Myslím, že na to nemám potřebnou disciplínu,“ říká sebekriticky.
Kloubková říká, že změnila i svůj postoj k životu. „Jde i o to, že my ženy neumíme moc myslet na sebe. A já jsem si právě s tou nadcházející padesátkou řekla, že už se postavím sama za sebe a budu věci dělat tak, jak vyhovují mně, a ne pro okolí nebo společnost,“ říká rázně.