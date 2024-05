Kris Jennerová oznámila, že má nádor. V reality show to rodina rovnou obrečela

Rodina Kardashianových-Jennerových si vydělala nemalý majetek díky sdílení svých soukromých životů v reality show, jež se vysílá už od roku 2007. Trailer k nejnovější sérii odhalil, že hlava celého klanu Kris Jennerová, matka haštěřivých sester Kardashianových a Jennerových, sdílela se svou rodinou (a tudíž se světem) nepříjemnou novinku o svém zdravotním stavu.

"Mám za sebou sken. Našli cystu, takový malý nádor," oznámila se slzami v očích Jennerová, která obdržela za léta účinkování v show titul "mamažerka" (z angl. momager = matka slavné osobnosti, která je současně její manažerkou). Váha jejích slov měla patrný dopad na její dcery i jejího současného partnera Corey Gamblea.

Novou sérii uvede Hulu 23. května. Sestry Kardashianovy ovšem ztrácejí na popularitě: jednak za to můžou jejich početné podniky, které se ne vždy těší nejlepší reputaci, někdy jsou dokonce označovány za podvůdky a scamy. A konkrétně Kim Kardashianové, hlavní profesionální celebritě, notně uškodilo nejnovější album Taylor Swiftové. Zpěvačka jí tam totiž věnovala písničku s názvem thanK you aIMee, kde velkými písmeny v názvu dala jasně najevo, koho má na mysli, když zpívá o holce, která ji kdysi šikanovala. To se jejím početným fanouškům rozhodně nelíbilo a přes sociální sítě začali Kardashianovou intenzivně verbálně napadat. Na akcích, kde se v poslední době objevila, ji i několikrát vypískali. Podle amerických komentářů prochází Kardashianovi jedním fiaskem za druhým.